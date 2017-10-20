"Gökçek'in yarım kalan işleri var, istifa süreci uzadı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği ve "Direnirse bedeli ağır olur" dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in belediyedeki önemli birimlere icraatlarla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi. ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi birimlerden dün öğle saatlerine kadar yaptıkları çalışmaları isteyen Gökçek’in bu hazırlığı, “İstifa toplantısında 23 yılı aşkın başkanlık döneminde yaptıklarını anlatacak” diye yorumlandı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Gökçek’in yakın çalışma arkadaşlarıyla hafta başından bu yana yaptığı toplantılarda, “Bu iş buraya kadar. AK Parti hareketine karşı bir tutum içerisinde bulunmamız, zarar veren bir tavır sergilememiz mümkün değil” diyerek ‘Direnç gösteriyor’ iddialarına yanıt verdiği belirtildi.

İstifa sürecinin uzamasıyla ilgili belediyeye yakın kaynaklar, “Mesele direnç değil. Bize de sürpriz olan bir süreç yaşıyoruz. Pek çok konuda yarım kalan işler var, süreç bu yüzden uzadı” dedi.

"Erdoğan bugün desin, bırakır"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya dönüşü yaptığı istifa çağrısının üzerine dünkü basın toplantısında çağrısını yinelemesi “Gökçek bugün mü istifa edecek?” sorusunu gündeme getirdi.

Ancak Gökçek’e yakın kaynaklar, 13 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kadar süre isteyeceğini iddia ederek, “İstifa konusunda sorun yok. İstifa edeceğini zaten söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün desin, bugün bırakır. Meclis üyeleriyle vedalaşma talebini iletecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Melih Gökçek’in istifasında sorun yok. İstifa tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek, bu sürecin en geç iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Üst düzey yöneticiler odalarını topladı

Melih Gökçek’in hafta başında odasını topladığı iddia edilmişti. Son gelen bilgilere göre Gökçek'le birlikte üst düzey yöneticilerin de odalarını topladıkları ve gitme hazırlığı yaptıkları belirtildi.