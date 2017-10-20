"Erdoğan, Gökçek'e uygun bir makam vererek AKP bünyesinde tutmak isteyebilir"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e uygun bir makam vererek AKP bünyesinde tutmak isteyebileceğini öne sürdü.

Gökçek'in istifa etmesinin ardından yeni bir parti kurabileceğini eya mevcut bir partinin başına geçebileceğini söyleyen Uğurluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olabileceği ihtimalini ifade etti.

Erdoğan dün (19 Ekim 2017) Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi Beştepe'de ağırladı. Yaptığı konuşmada aralarında Melih Gökçek'in de yer aldığı belediye başkanlarından bir kez daha istifa etmelerini isteyen Erdoğan, "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: İstifasını vermeyen belediye başkanları için gereği neyse yapılır

Orhan Uğuroğlu'nun "Doğum gününde istifa ediyor" başlığıyla (20 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek direndi ama sonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskılarına dayanamayarak istifa kararı aldı.

23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Melih Gökçek bugün yani doğum günü olan 20 Ekim 2017 Cuma günü yapacağı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklayacak.

Böylece Gökçek'in 23 yıllık Belediye Başkanlığı dönemi de bugün kapanacak.

Kim pes eder, Erdoğan mı, Gökçek mi diye sormuştum. Birçok mail ve mesaj aldım ki yüzde yüzü Gökçek'in pes edeceği şeklindeydi.

Gökçek hakkında o kadar çok iddia var ki istifa etmemesi durumunda bu dosyaların tek tek açılacağı da başkent AKP kulislerinde söyleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Polonya dönüşü uçakta gazetecilere istifa etmemekte direnen Belediye Başkanlarını, "sonuçları çok ağır olur" diye son kez uyardı.

Aslında bu uyarıyı tehdit diye algılamak lazım.

Erdoğan bir söyledi Gökçek anlamadı, ikinci kez söyledi anlamadı, üçüncü kez söyledi anlamadı. Baktı işi anlamazlığa, duymazlığa getiriyor son kez tehdit etmekte buldu çareyi.

Peki, Erdoğan'ın elinde ne var ki "sonuçları çok ağır olur" diyor?

Ben söyleyeyim.

Öncelikle FETÖ ilişkileri var. Erdoğan istese Melih Gökçek'i Fethullah Gülen Cemaatine sağladığı ve Başbakan Yardımcılığı döneminde Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel satmıştır" şeklindeki iddiaları nedeniyle yargıya gönderir.

Kaldı ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuda Meclis Genel Kurul konuşmasında, "Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, belediye başkanıdır, x'tir, y'dir, z'dir, yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler" dedi.

Gökçek hakkında FETÖ soruşturması açılması demek, tüm FETÖ'cüler gibi tutuklu yargılanması demektir kuşku yok ki.

Öte yandan Gökçek ve oğulları hakkında o kadar çok iddia var ki görevden ayrıldığında bu dosyalar tek tek açılacaktır yargıda.

Bugün istifa edecek olan Gökçek işte bu yüzden Erdoğan ile ters düşmek onu kızdırmak istemez.

Gökçek'in yapacağı tek şey AKP ile bağını koparmamak, ters düşmemek ve susmaktır.

Ele avuca gelmez siyasetçi olarak tanımladığım Melih acaba Topbaş gibi sessiz kalmayı tercih edebilecek midir?

Yoksa o keskin dili ile AKP ve Erdoğan tarafından "haksız" şekilde görevden ayrılmak zorunda bırakıldığını, seçimle gitmesi gerektiğini mi söyleyecek?

Benim merak ettiğim kadar tahmin ediyorum ki Erdoğan da merak ediyordur.

Gökçek;

- Parti kurabilir,

- Mevcut bir partinin başına geçebilir,

- Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olabilir,

- Ya da bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilir.

Erdoğan ise Gökçek'e uygun bir makam vererek onu yine AKP bünyesinde tutmak isteyebilir. Melih Gökçek'i mutlu etmez ama

- Büyükelçilik verebilir,

- 2019'da Başkan Yardımcılığı verebilir,

- Bakan olarak Binali Yıldırım hükümetine alabilir,

- Bürokraside önemli bir makam verebilir,

- Başdanışmanı yapabilir.

Tüm bu gelişmeleri zaman gösterecek.

Ancak haklarında yüzlerce iddia bulunan belediye başkanları yargılanmaktan kaçırılırlarsa peşinen bir kez daha söyleyeyim ki, Erdoğan da AKP de 2019'da 3 seçimi de kaybeder.

Gökçek dosyası istifası ile kapanır mı?

Bekleyelim görelim.