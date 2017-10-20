"AKP'li belediye başkanı istifaya direniyor, Başbakan ile görüştü"

İstifa iddialarıyla gündemde olan AKP'li belediye başkanlarından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin 'istifaya yanaşmadığını' öne sürüldü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Altepe'nin istifaya yanaşmadığı, direndiği söyleniyor. Dün Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşmüş. Bursa'daki süreç biraz uzayabilir' dedi.

CNN Türk'te yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında günlerdir gündemin baş sıralarında yer alan Melih Gökçek ve belediye başkanlarının istifası konusunda önemli kulis bilgileri paylaşıldı.

Gece Görüşü'ne telefonla bağlanan Hürriyet Ankara gazetesi haber koordinatörü Deniz Gürel, Gökçek cephesinde istifa konusunda herhangi bir direncin olmadığını ve istifanın kesin olduğunu söyledi. Gürel telefon bağlantısında özetle şunları söyledi;

'Tarih muamması vardı. Daha önce belediye kaynaklarından Gökcek'in odasındaki özel eşyalarını topladığını öğrenmiş ve haber yapmıştık. Aynı şekilde üst düzey bürokratlar da istifa hazırlıkları tamamladı. Herhangi bir direnç yok. İstifa kesin.



Melih Gökcek bugün icraatçı birimlerinden bir dosya istemiş. 23 yıllık icraatlarını anlatacakmış. Ayrıca yakın çalışma arkadaşlarına 'bu iş buraya

kadar AK Parti'ye zarar verecek görüntü içine giremeyiz' demiş.



Peki neden istifa hâlâ yok? 23 yıl az değil. Benim aldığım bilgiye göre, belediyedeki isimlere de sürpriz olmuş istifa isteği. Hazırlıksız yakalandılar. Bizim aldığımız bilgiler önümüzdeki hafta içinde istifa sürecinin tamamlanacağına yönelik.'

"Gökçek kendisinden sonra gelecek isim konusunda etkili olmak istiyor"

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fıratise kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmesinden aldığı bilgilere göre, istifanın aksi yönünde bir durum beklenmiyor. Fırat konu hakkında şunları söyledi, "Ben de telefon görüşmeleri yaptım. Cumhurbaşkanı kaynaklarından aldığım bilgiye göre, aksi bir durum beklenmiyor. Sadece tarih konusunda bir karar verilmiş değil. Gelecek hafta ya da en geç önümüzdeki hafta diyorlar. 10 Kasım iddiasına ise kaynaklarım, 'özel bir gün böyle bir şey olmaz' diyorlar."

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Gökçek'in istifasının kesin olduğunu ancak Melih Gökçek'in kendisinden sonra gelecek ismin belirlenmesinde etkili olmak istediğini söyledi. Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "İstifayı yarın için beklemiyorum. Gökcek, Cumhurbaşkanı ile bir kez daha görüşmek istiyor. Sayın Gökcek bir anlamda kendisinden sonra gelecek ismin belirlenmesinde de etkili olmak istiyor. Anket yaptırdığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı'na sunum yapacağı söyleniyor. Ancak istifa kesin. Bir hafta önce direnci vardı ama anlamsız olduğunu kendisi de kanaat getirdi. Uzadıkça da zarar veriyor. Cumhurbaşkanı da hiç geri adım atmıyor. Ben önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ile bir araya gelince bu sürecin tamamlanmasını bekliyorum.

"Bursa Belediye Başkanı direniyor"

Öte yandan Abdulkadir Selvi bir önemli kulis bilgisi daha vererek, istifasının istendiği kamuoyunda konuşulan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin istifaya yanaşmadığını söyledi. Selvi, 'Altepe'nin istifaya yanaşmadığı, direndiği söyleniyor. Dün Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşmüş. Bursa'daki süreç biraz uzayabilir' dedi.