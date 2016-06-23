Twitter yeni uygulaması 'Twitter Engage'i tanıttı

Twitter, Twitter platformunda içerik oluşturan popüler kişilerin hem hayranlarıyla etkileşime girmelerine hem de kitlelerini korumalarına yardımcı olacak yepyeni bir uygulama geliştirdi. ‘Twitter Engage’ adlı yeni uygulama; içerik oluşturan ve kitleler üzerinde etkileri olan isimlerin, etkileşimlerini daha kolay takip etmelerini ve attıkları tweet’lerin nasıl etkileşimler yarattığını öğrenmelerini sağlayacak yeni çözümler sunuyor.

Twitter’da etkili isimler arasından seçilenler, uygulama sayesinde doğrudan içeriklerini yükleyip bundan bir gelir elde edebilecek.

digitalage.com.tr'nin haberine göre; Twitter ayrıca bundan sonra herkesin 140 saniyeye kadarki videolarını oluşturup paylaşabileceklerini ve özel olarak seçilen bir grup Viner’ların daha uzun Vine videolarına ilişkin beta testlerine başladığını da duyurdu. Vine aynı zamanda Twitter’ın 'Amplify Open' programıyla Vine üzerinde para kazanma fırsatlarını da araştırıyor.

'Twitter Engage'; Apple App Store’dan indirilebilir. Kullanıcılar Twitter’a daha uzun videolar yüklemeye ve daha uzun Vine videolarına rastlamaya başlayabilirler. Yeni video keşfetme deneyimi çok yakında da iOS ve Android’de yer alacak.

Twitter CEO’su ve kurucularından Jack Dorsey, gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Video, Twitter’da gerçekleştirilen anlık sohbetlerin her geçen gün daha fazla merkezine yerleşiyor. Videolara ve de bunu oluşturanlara çok fazla yatırımda bulunuyoruz. Twitter olarak; hem video geliştirenlerin ve Twitter’da etkili olan kişilerin kendilerine ait bir takipçi kitlesi oluşturdukları en iyi platform olmak hem de bu kişilerin Twitter’da daha kolay para kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Tabii ki yakın bir gelecekte Vine’da da gelir elde etmelerini arzuluyoruz.” dedi.