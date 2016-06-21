Spotify, Apple'a 85 milyonla fark attı

Spotify 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken, en büyük rakibi konumundaki Apple 15 milyon kullanıcıda kaldı.

Online müzik platformları arasında 2008 yılından beri Türkiye’de varlık gösteren Spotify, 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bir yıl önce 75 milyon kullanıcı sayısına sahip Spotify, ücretli kullanıcılar için güncel istatistikleri paylaşmasa da Mart ayındaki ücretli abone sayısının 30 milyon olduğunu belirtti. Yani müzik dinleme platformu, çok kısa bir süre içerisinde kullanıcı sayısını yüzde 33 arttırdı ve 100 milyon barajını aşmayı başardı.

digitalage.com.tr'nin haberine göre; Spotify’ın en büyük rakibi konumundaki Apple, geçtiğimiz günlerdeki Apple geliştiriciler konferansında, Apple Music ücretli abone sayısının 15 milyon olduğunu açıklamıştı. Spotify’ın mart ayı verilerine göre, ücretli abone sayısı Apple Music’ten iki kat daha fazla. Apple Music’in kaç milyon kişi tarafından kullanıldığına dair güncel bilgi bulunmuyor.