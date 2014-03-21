Twitter'ın kapanmasına Costa-Gavras'lı tepki: Bu şarkı bitmez!

Twitter’ın Türkiye’de yasaklanmasından sonra dünyaca ünlü Yunan yönetmen Costa-Gavras’ın yönettiği 1972 yılı yapımı "Sıkıyönetim" filmindeki bir sahne sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu sahnede meydanda bir hoparlörden Ernesto Che Guevara için yazılan “Hasta Siempre” şarkısı çalınıyor. Güvenlik güçleri hoparlörü söküyor. Ancak başka bir hoparlörden aynı şarkı çalmaya devam ediyor. Şarkıyı engelleme çabaları sonuç vermiyor…