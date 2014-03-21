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Başbakan Erdoğan, Twitter yasağına değinmedi

Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen'i eleştirerek, 'Benim ülkemi oradan niye karıştırıyorsun. Neymiş tek ceketin cebine milyar dolarlar sığar mı? Nasıl yapıyorsun bunu?' dedi

21 Mart 2014 14:01

Seçim kampanyası kapsamında bugün üç ile gidecek Başbakan Tayyip Erdoğan, ilk durağı Artvin’de vatandaşlara seslendi. Dünkü Bursa mitinginde, “Twitter’ın kökünü kazıyacağız” diyen Başbakan Erdoğan, bugünkü konuşmasında Türkiye’de ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Twitter yasağına değinmedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Artvin mitinginde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Artvin'e gelirken bir şey dikkatimi çekti. Şu Çoruh nehrinin kenarında vahşi bir görüntü var. Bu CHP'liler geziciler hani çevreciydi. Bizler modern çöp depolama sistemlerini kurduk, onlar hala çevreye çöp depoluyorlar. Biz şu yaptığımız yatırımlar ile Artvin'i nereden nereye getirdiğimizi zaten görüyorsunuz.

Üniversiteyi kurduk. Şimdi burada Artvin'in evletlarıda okuyor şehir dışından gelen evlatlarımız da okuyor. YURTKUR binası bile onların akıllarına gelmiyordu. Onları bile biz yaptık. Bizim iktidarımızdan önce öğrencilere verilen burs 45 liracıktı. Şimdi biz 300 lira veriyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Büyük medeniyet yolunda, insan, demokrasi, şehir diyoruz. Lafla bunlar olmuyor. Artvin'de inşallah süratle doğalgaza kavuşacak. Şu anda 72 ilimizde doğalgaz var, diğer 9 ilde bu nimetten süratle faydalanacak.

 

Bu nasıl tek ceket?

 

Pensilvanya'da bir zat var. Hocaefendi midir istihbarat şefi midir nedir bilmiyoruz. Ya sana ne milletin ne konuştuğundan. Bu memleketi çok mu seviyorsun. Ne işin var orada. Çık gel buraya. Benim ülkemi oradan niye karıştırıyorsun. Neymiş tek ceketin cebine milyar dolarlar sığar mı? Nasıl yapıyorsun bunu?

Sonra, sen Türkiye’yi çok mu seviyorsun? Ne işin var Pensilvanya’da ya. Çık gel buraya, gel. Siyaset yapacaksan burada yap. Sonra böyle alüftelere falan takılma, bizim güzel insanımız var. Nedir bu yanlış. Ülkeme fitneyi neden sokuyorsun. Yalansa bunlarda, takiyeyse bunlarda, her numara var. Milyar dolarla uğraşıyorsun, neymiş tek ceketi varmış. Tek ceketin cebine milyarlar sığar mı?

Şu anda Kılıçdaroğlu’na oy toplayan Pensilvanya onunla beraber aşlonulacaktır. Beim iki yavrum ne çekti. Ünivesitenin kapısının önünden çevrildiler, imam hatip mezunu oldukları halde okula sokulmadılar.

Ah benim başörtülü kızlarım ne dertler çektiler. Üniversitelerin kapılarından çevrildiler. Kat sayı engeli getirdiler. İstediğin üniversiteye giremiyorsun. Kardeşlerim ne oldu sabrettik zafere koştuk. 4+4+4 ile Türkiye'nin önünü açtık. Başörtüsü sorunu çözdük, istediğin üniversiteye gidebiliyorsun. İşte birlik beraberlik budur.

 

Ortak havaalanı yapıyoruz

 

İnşallah Artvin ile Rize arasında bir yere havaalanını yapacağız. Etüt çalışmalarını yapıyoruz. Bu adamlar böyle proje planlar açıklayamazlar. Bize atılan yolsuzluk iftiralarına biz hep eserlerimiz ile karşılık verdik. Zamanında MHP gitti IMF borçlandı. O borcu biz ödedik. Bunlar milliyetçiyiz diye geçiniyorlar. Bırakın bunu siz laf milliyetçisisiniz. Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenler var. Ama biz onlara rağmen büyüyeceğiz. Dünya ile yarıştık. İnşallah daha da yarışacağız.

Sınır kapısının halini biliyorsunuz. Orayı şimdi nasıl bir hale getirdik. Eksikleri var ama en kısa sürede tamamlanacak. Kemalpaşa da tutturdu ilçe ilçe diye. Oradaki yatırımlar tamamlanınca Mustafa Kemalpaşa da ilçe olacak inşallah.

 

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