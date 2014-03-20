"Twitter'ın kökünü kazıyacağız"



Türkiye Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, perşembe günü Bursa'daki seçim mitinginde Gülen cemaatini sert bir dille eleştirerek Twitter'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'ndaki mitinginde sosyal paylaşım platformu Twitter'ın kullanımını eleştirerek işin içinde uluslararası komplolar olduğunu savundu. Erdoğan, "Bu Twitterlar falan var ya şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter mwitter hepsinin kökünü kazayacağız" dedi.

Bu konuda uluslararası camianın ne diyeceğinin kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, "Efendim uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Bunun özgürlükle ilgisi yok. Özgürlük birinin mahremine girmek değildir, özgürlük devletin sırlarını bu tür kanallarla uluslararası yerlere fitnelemek, sufle etmek değildir" diye sözlerini sürdürdü.

Erdoğan, kısa süre önce de katıldığı bir canlı yayında da Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kapatacaklarını söylemişti.