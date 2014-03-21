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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Birliği’nden Twitter tepkisi

Türkiye’de sosyal medya platformu Twitter’a erişimin engellenmesi Avrupa Birliği’nden tepki aldı.

21 Mart 2014 13:05


Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Füle Türkçe yaptığı açıklamada “Twitter yasağından derin endişe duyuyoruz. İletişim ve iletişim araçlarını seçme özgürlüğü temel bir AB değeridir” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes de Twitter hesabından yasağı sert sözlerle eleştirdi. Kroes “Türkiye'deki Twitter yasağı temelsizdir, anlamsızdır, korkakçadır. Türk halkı ve uluslararası toplum bunu bir sansür olarak görüyor. Zaten öyle” ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türk gazetecilere konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki “Sosyal medya sitelerinin kapatılması konusundaki öneriler hakkında endişeliyiz” ifadesini kullandı. Psaki “Demokrasiler kamuoyundaki farklı seslerin çeşitliliği ile güçlenir” dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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