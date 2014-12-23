Twitter'dan 'Galatasaray'a biz de 4 atalım' yazan kaleci Engin Kaya’ya 2 maç men

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’la oynayacakları karşılaşma öncesi Twitter hesabından 'Biz de 4 atalım', 'İyi ki varsın 6Saray' gibi paylaşımlarda bulunan Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya’ya 2 maç men ve 1.500 TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda oynanan Balçova Yaşamspor- Galatasaray maçında kalesinde 9 gol gören ev sahibi ekibin file bekçisi Engin Kaya'ya, twitter hesabı üzerinden hakaret içeren paylaşımda bulunması nedeniyle 2 maç men ve 1.500 TL para cezası verdi.