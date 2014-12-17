Galatasaray, Balçova Yaşamspor'a gol atmaya doyamadı: 1-9

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ikinci haftasında Galatasaray, 3. Lig ekibi Balçova Yaşamspor'a konuk oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 9-1 kazandı.

Ani gelişen Balçova atağında sağ kanattan yapılan ortada arka direkte uçarak kafayı vuran Melik, takımını öne geçirdi: 1-0

Henüz mücadelenin başında kalesinde golü gören Galatasaray adeta şok yaşadı. 3. Lig ekibi karşısında 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılar ilerleyen dakikalarda toparlanarak rakip kalede golü aramaya başladı.

Bolçova kalesini abluka altına alan Galatasaray aradığı golü 27. dakikada Pandev ile buldu. Ligde istediği süreyi alamayan Makedon golcü attığı golle skora dengeyi getirdi.

Olcan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Pandev güzel bir kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

1-1'i yakalayan Galatasaray bu kez galibiyet için yüklenmeye başladı. Arka arkaya kalesinde ataklar gören Balçova Yaşamspor fıtbolcular güçlü rakibi karşısında çözülmeye başladı. Rakibin çözüldüğü sırada Galatasaray Hamit'in penaltıdan attığı golle maçta öne geçmeyi başardı: 2-1

Penaltı noktasında topun başına geçen Hamit, kaleciyi ters köşeye yatırarak fileleri havalandırdı.

Galatasaray golleri arka arkaya sıralamaya devam ediyor. İlk golü atan ikinci golü de asistini yapan Pandev sazı yeniden eline alarak farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Bruma'nın pasıyla topla buluşan Pandev, şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp güzel bir vuruşla bir gol daha kaydetti.

İzmir'de gol yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Pandev'in hemen ardından bu kez Olcan Adın şık bir golle skoru 4-1'e getirdi.

Sol kanattan Yasin'in penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Olcan sol ayağı ile müthiş bir vuruş yapıp topu doksana gönderdi.

İlk yarıda son sözü yine Pandev söyledi.

Yasin'in sol kanattan çn direğe kaldırdığı topa Pandev kafayı vurdu ve ilk yarıda hat-trick yaptı: 5-1

Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 53. dakikada Bruma'nın yerine oyuna dahil olan Sinan Gümüş farkı 5'e çıkaran gole imza attı: 6-1

Yasin'in karika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sinan, Galatasaray kariyerindeki ilk resmi golünü kaydetti.

Galatasaray kendisini fazla zorlamadan oyunun kontrolünü elinde tutarken bir yandan da 7. golü buldu.

Sarı-kırmızılılar sahne alan isim Yekta Kurtuluş oldu.

Sağ kanattan kullanılan köşe vurışunda ceza sahasında yaşanan karambolde Yekta kafayla topu filelere göndererek skoru 7-1'e getirdi.

Bu golden 2 dakika sonra Olcan takımının 8. kendisinin ise 2. golüne imza attı: 8-1

Sinan Gümüş'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sojulan Olcan, yakın direk dibinden düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının sekizinci golünü kaydetti.

Karşılaşmada son sözü Yekta Kurtuluş söyledi. Yekta attığı golle 90 dakikanın 9-1 bitti.

Sağ kanattan ceza sahasına gçnderilen topta Yekta kaleci ile karşı karşıya pozisyonda güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 9-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Akal, Nurettin Çiçek



FBM Makina Balçova Yaşamspor: Engin Kaya, Recep Güler, Ömer Serbest (Dk. 68 Muhammed Emin Balcı), Ömer Esenkaya, Murat İrişli, Kadir Ari, Altan Aksoy (Dk. 70 Mert Tekin), Aykut Karaman, Melik Yeğin (Dk. 75 Cihat Karaer), Battal Demirbilek, Yunus Emre Mest

Galatasaray: Sinan Bolat, Hamit Altıntop, Veysel Sarı, Hakan Balta, Alex Telles, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Olcan Adın, Yasin Öztekin (Dk. 70 Emre Can Coşkun), Bruma (Dk. 53 Sinan Gümüş), Pandev (Dk. 63 Koray Günter)



Goller: Dk. 10 Melik Yeğin (FBM Makina Balçova Yaşamspor), Dk. 27, Dk. 39 ve Dk. 45+1 Pandev, Dk. 31 Hamit Altıntop (penaltıdan), Dk. 41 ve 82 Olcan Adın, Dk. 62 Sinan Gümüş, Dk. 80 ve Dk. 90 Yekta Kurtuluş (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 31 Altan Aksoy, Dk. 83 Ömer Esenkaya (FBM Makina Balçova Yaşamspor)