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Spor

Balçova kalecisi Engin Kaya, 4 istedi 9 yedi, 'zaman olsa daha atacaklardı' dedi

Galatasaray'dan 9 gol yiyen Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya, sarı-kırmızılıların maça bu kadar asılacağını beklemediğini söyledi

17 Aralık 2014 19:55

Sosyal medyada Galatasaray'ın yenildiği maçlar sonrası 'Biz de 4 atalım', 'İyi ki varsın 6Saray' gibi ifadeler yazan FBM Makina Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya, zaman olsaydı, Galatasaray'ın daha fazla gol atabileceğini söyledi.

Fenerbahçeli olduğunu, tartışılan tweetleri Galatasaraylı arkadaşları için yazdığını belirten kaleci Engin Kaya, "Arkadaşlarımla twitter üzerinden birbirimize espri yaparız. Ben de haftalar önce Galatasaray, Başakşehir maçında 4 gol yiyince twitter'dan arkadaşlarıma geyik muhabbeti yaptım" diye konuştu. 

 

'Bu kadar asılacaklarını beklemedik'

 

DHA'nın haberine göre, ilk yarı 5-1 bittikten sonra Galatasaraylı futbolcuların kendilerine, "Medyaya öyle demeçler verirseniz sonuç da böyle olur" dediğini söyleyen genç file bekçisi, şöyle devam etti: 

"Maçın ikinci yarısı oynanırken, Hamit Altıntop bile hâlâ arkadaşlarına, 'saldırın' diyordu. Bizim kadromuzdaki 25 futbolcunun 16'sı ilk kez profesyonel ligde forma giyiyor. Sahaya çıkan ilk 11'imizin büyük bölümü 19-20 yaşındaydı. Kupada Balıkesirspor ve Elazığspor'u eleyince insanlarda haliyle bir beklenti oluştu. Ama Galatasaray'ın bu kadar hırslı oynayacağını ve maça bu kadar asılacağını beklemedik."

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