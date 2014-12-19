Balçova Yaşamspor'un Başkanı'ndan Galatasaray tepkisi: Arsenal'e 9 gol atabiliyorlar mı?

Balçova Yaşamspor Kulübü Başkanı Fatih Komili, Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya’nın Galatasaray'ın yenildiği maçlar sonrası sosyal medyada 'Biz de 4 atalım', 'İyi ki varsın 6Saray' gibi ifadeler yazmasının ardından Galatasaray’a 9-1 yenilmelerine "Arsenal oyuncuları böyle tweetler atsa, hırslanıp onlara da 9 gol atacaklar mı?" sözleriyle, tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray'a 9-1 mağlup olan Balçova Yaşamspor'da Kulüp Başkanı Fatih Komili, karşılaşma sonrası Fanatik'e konuştu.

Maçta 9 gol yedikleri için çok üzülmediklerini belirten Başkan Komili, "Öne geçtik, ikinci golü bulabilirdik ama olmadı. Galatasaray 30. dakikadan sonra coşup 15 dakikada 5 gol buldu. İkinci yarıda bu kadar coşup 9 gol atmaya gerek yoktu. Takımımızda ilk kez gece maçı oynayanlar var. Bunları düşünüp daha kontrollü olabilirlerdi. Bunu anlamsız bulduk.

Oyuncularımızın attığı tweetler nedeniyle hırs yaptılar deniyor. Diyelim ki Arsenalli oyuncular bu şekilde tweet attı, onlara da 9 gol atacaklar mı? Galatasaray’da 8 milli futbolcu vardı. Goran Pandev’in, Bruma’nın aldığı paralar bizim bütçemizden fazla. Bu açıdan haksız rekabet oldu" şeklinde konuştu.

Kulüp İdari Menajeri Haktan Tırıs ise "Kendi çapında gayet mütevazı bir takımız. Galatasaraylı oyuncuların bu hırsı ve motivasyonu keşke Avrupa kupalarında da olsaydı" ifadelerini kullandı.