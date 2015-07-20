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Twitter'da Suruç'taki patlama hakkında neler konuşuluyor?
Sınır ilçelerinden Suruç'ta büyük bir patlama meydana geldi, çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen patlama sonrası Twitter'da binlerce kullanıcı patlamayla ilgili paylaşımlar yaptı.
Kısa sürede en çok konuşulanlar arasında en üst sıraya yerleşen Suruç katliamıyla ilgili tweetler şöyle:
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