Twitter'da Suruç'taki patlama hakkında neler konuşuluyor?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen patlama sonrası Twitter'da binlerce kullanıcı patlamayla ilgili paylaşımlar yaptı.

Kısa sürede en çok konuşulanlar arasında en üst sıraya yerleşen Suruç katliamıyla ilgili tweetler şöyle:

#SuruçtaKatliamVar Tweetleri