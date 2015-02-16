'Hırsız, katil Erdoğan' sloganı attığı iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla İzmir, Edirne ve Akhisar'da 3 kişinin tutuklanmasının ardından bugün de Gebze'de bir üniversite öğrencisi aynı suçlamayla tutuklandı

radikal.com.tr'nin haberine göre, İzmir’de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Parti Meclisi Üyesi Onur Kılıç’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanmasını protesto için Gebze’de yapılan yürüyüşte “Hırsız, katil Erdoğan” sloganı attığı ve bunu twitter’da yazdığı iddia edilen üniversite öğrencisi Arif Buğra Aydoğan aynı suçlamayla gözaltına alındı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okuyan 19 yaşındaki Aydoğan, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Aydoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada tutuklama kararının açıklanmasıyla birlikte Adliye'de yaşanan arbedenin ardından ÖDP'nin Darıca İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

Kılıç’ın tutuklanmasından sonraki protestolarda aynı sloganı attığı için Edirne’de Kadir Yavaş ve Manisa’nın Akhisar ilçesinde Şafak Kurt adlı gençler tutuklanmıştı.