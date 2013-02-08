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Bilim / Teknoloji

Twitter yeni uygulaması Vine'a 'kırmızı nokta'

Twitter'da pornografik özellik taşıdığı tespit edilen bir videoya gelen şikayetler üzerine yeni video paylaşım uygulaması Vine'ın yaş sınırlaması yükseltildi

08 Şubat 2013 11:22

Apple, Twitter'in yeni video paylaşım uygulaması Vine'ı indirmek için yaş sınırını en yüksek kategori olan 17 yaşa yükseltti.

Daha önce 12 yaş sınırı konulan Vine uygulaması kullanılarak paylaşılan altı saniyelik videoların bir kısmında pornografik unsurlara rastlandığı yönündeki şikayetler üzerine yaş sınırlaması yukarı çekildi.

Bir süre önce, Twitter'da 'Editörün Seçtikleri' bölümündeki videolardan birinin pornografik özellik taşıdığı tespit edilmiş, daha sonra da bu videonun uygulamanın 'en çok izlenenler' listesinde yer aldığı görülmüştü.

Twitter daha sonra bunun 'insan kaynaklı hata' olduğunu belirterek özür dilemişti.

Apple bir hafta önce de "kuralları ihlal ederek pornografik içerikli materyal yayınladığı için" fotoğraf paylaşım uygulaması 500px'i durdurmuştu.

(BBCTürkçe)

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