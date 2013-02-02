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Bilim / Teknoloji

Twitter'a saldırı, 250 bin şifre iptal

Sosyal paylaşım sitesi Twitter siber saldırıya uğradı

02 Şubat 2013 13:48

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, siber saldırıya uğradı. 250 bin kullanıcının bilgisi "hacker"ların eline geçmiş olabilir.
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın siber saldırıya uğradığı bildirildi. Sitede hesabı bulunan 250 bin kişinin kullanıcı ismi, şifre ve e-posta adreslerinin çalınmış olabileceği belirtildi.

Twitter yönetimi, saldırı nedeniyle şifreleri iptal edilen bu kullanıcıların durumdan haberdar edildiğini de kaydetti.

Sosyal paylaşım sitesinin enformasyon güvenliğinden sorumlu Bob Lord, saldırının "amatör işi" olmadığına işaret etti.

Yakın zamanda New York Times ve Wall Street Journal gibi gazetelerin bilgisayar sistemleri de siber saldırıların hedefi olmuşti.

Gazete yönetimleri, saldırılardan Çin'deki "hacker"ları sorumlu tutmuştu.

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