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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın yeni video uygulamasında 'porno' sorunu

Twitter, geçtiğimiz hafta içinde sunduğu ve büyük ilgiyle karşılaşan ‘gerçek zamanlı video paylaşım hizmeti’ Vine ile yükselen bir trendi yakalamayı başardı

28 Ocak 2013 10:47

Twitter, Facebook’un hayata geçtiği ilk 24 saat içinde bloke ettiği yeni hizmeti Vine ile ‘porno’ sorunu yaşıyor. Kullanıcıların 6 saniye uzunluğunda gerçek zamanlı video paylaşımı yapmasını sağlayan ve oldukça büyük ilgiyle karşılaşarak Facebook’u endişelendiren Vine, arama yapıldığında bazı kullanıcıların müstehcen görüntülerini de gösteriyor.
 
Twitter, geçtiğimiz hafta içinde sunduğu ve büyük ilgiyle karşılaşan ‘gerçek zamanlı video paylaşım hizmeti’ Vine ile yükselen bir trendi yakalamayı başardı. Ancak, yeni olduğu kadar denetiminde de eksikler bulunan Vine, bazı kullanıcıların porno içerikli görüntülerini de içeriyor.

Kullanıcıların dizüstü bilgisayarları veya mobil cihazlarıyla 6 saniye uzunluğunda gerçek zamanlı görüntülerini paylaştığı Vine, şu an için sadece iOS işletim sistemi kullanan Apple cihazlarında kullanılabiliyor. Yeni uygulama büyük ilgi görse de, bazı kullanıcılar Vine’ı pornoya alet etmek konusunda vakit kaybetmedi.

TechCrunch sitesinin haberine göre, Vine üzerinde ‘#porn’ etiketiyle arama yapıldığı zaman, kamera önünde soyunan, hatta bilgisayarlarındaki porno videolarını çeken kullanıcıların görüntüleri ortaya çıkıyor.


Uyarı sistemi aktif


Twitter, her ne kadar yeni uygulamasını istismar etmek isteyen kullanıcılara karşı hazırlıksız yakalanmış görünse de, porno içerikli videoları sistemden kaldıran uyarı mekanizması mevcut. Vine kullanıcıları, uygun olmayan içerikleri birçok defa şikayet ettikleri zaman, hakkında çok kez şikayet alınan içerik takibe alınıyor ve denetlendikten sonra siliniyor.

Twitter, sansürden bağımsız içerik konusunda kullanıcılarına garanti verirken, bu şartın sadece ‘yasadışı’ içerikler için geçerli olmadığını ifade etti. Ülkelere yönelik spesifik sistemlerin hayata geçirildiğini belirten Twitter, sadece Almanya’da içerik kontrolü konusunda istisnai bir durumun söz konusu olduğunu, bu ülke dışındaki her yerde içeriklerin kontrol edildiğini açıkladı.

Kullanıcılar, porno içerikli videoların yanı sıra, şiddet ve ameliyat görüntünleri gibi videoları da şikayet edebiliyor. Vine’dan kaldırılacak videoların nasıl belirlendiği kılavuza göz atmak için: http://vine.co/terms bağlantısına bakabilirsiniz.

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