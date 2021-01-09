Twitter, Trump'ın taklit edilmesini de yasakladı; Fransız milletvekilinin hesabı da askıya alındı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kalıcı olarak askıya alınan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget'in de hesabını askıya aldı.

Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak askıya alınmasının ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanı'nın adıyla değiştirdi.

Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.

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Twitter, platformun kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.

Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, "Twitter'ın değerlendirmesine göre Trump'ın cuma sabahı attığı iki tweetin insanları 6 Ocak 2021'de Kapitol'de meydana gelen suç olaylarının tekrarlanmasına teşvik ihtimali yüksek" denildi.