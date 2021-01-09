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Dünya

Microsoft’dan Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasının ardından manidar paylaşım

09 Ocak 2021 15:28

Teknoloji devi Microsoft, Twitter'ın Donald Trump'ın hesabını askıya aldığını açıklamasının ardından manidar bir paylaşım yaptı. Şirket, eski bilgisayarlarda görülen, "Artık bilgisayarınızı güvenle kapatabilirsiniz" yazısını paylaştı.

ABD’de seçimi kaybeden Donald Trump yanlılarının kongre binasını basmasıyla gelişen olayların ardından Trump’ın açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Twitter, Donald Trump'ın hesabını "daha fazla şiddeti kışkırtma nedeniyle" kalıcı olarak askıya aldı.

Twitter'ın bu paylaşımının ardındansa teknoloji devi Microsoft'tan Twitter'da gündem olan bir paylaşım geldi. Microsoft, paylaştığı Tweet'te "It's now safe to turn off your computer (Artık bilgisayarınızı güvenle kapatabilirsiniz)" ifadesine yer verdi. Paylaşım, Donald Trump'ın hesabının askıya alındığının açıklanmasından 1 saat sonra yapıldı.

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