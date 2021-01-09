Twitter, Donald Trump'ın 88.7 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak askıya aldı

T24 Dış Haberler

Twitter, platformun kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.

Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, "Twitter'ın değerlendirmesine göre Trump'ın cuma sabahı attığı iki tweetin insanları 6 Ocak 2021'de Kapitol'de meydana gelen suç olaylarının tekrarlanmasına teşvik ihtimali yüksek" denildi.

Platformlarında başka silahlı protestolar hakkında paylaşımlar da yapıldığını ifade eden Twitter, ABD Kongre binasına ve eyalet kapitollerine 17 Ocak'ta ikinci bir saldırı düzenlenmesinin konuşulduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı. Twitter, Trump'ın bu gece attığı iki tweete erişim engelledi getirdi. Bu videolardan biri Trump'ın Kongre çevresindeki destekçilerine seslendiği videoydu.

Twitter kişisel hesabını askıya aldıktan sonra Trump, '@POTUS' kullanıcı isimli resmi başkanlık hesabından, bir seri tweet attı. Bu tweetlerden birinde, "Biz SUSTURALAMAYACAĞIZ. Bu İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MEVZUSU değil. Dünyanın en hain insanlarından bazılarının özgürce konuşabildiği RADİKAL SOLCU bir platform istiyorlar" ifadeleri yer aldı. Twitter, Trump'ın bu paylaşımlarını da hızlıca sildi.

Trump, başka sitelerle görüşme halinde olduklarını ve potansiyel olarak kendi platformlarını kurma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

ABD Başkanı'nın kişisel hesabının Twitter'da 88.7 milyon takipçisi bulunuyordu. Trump, platforma 2009'un Mart ayında katılmasından bu yana 59 bin 600 tweet attı. Facebook da çarşamba günü yaşananlardan sonra Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak dondurulduğunu duyurmuştu.

Twitter, Trump'ın avukatı Sidney Powell, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve QAnon komplo teorilerini yayan başkan isimlerin de Twitter hesaplarını süresiz olarak askıya aldı.