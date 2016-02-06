Twitter, IŞİD'le ilişkili kullanıcıları yakın takibe aldı; 125 bin hesabı kapattı

Twitter, 2015’in ortasından bu yana başta IŞİD olmak üzere terörle ilişkili 125 bin hesabı kapattığını duyurdu.

Twitter, blog sitesinden yaptığı açıklamada, “Twitter’ın terörizmi teşvik etmek için kullanılmasını kınıyoruz. Twitter Kuralları bu tür davranışlara ya da herhangi bir şiddet tehdidine açık biçimde izin vermiyor” dendi.

Yalnızca kullanıcılar tarafından şikâyet edilen hesapların kapatıldığı belirtilen açıklamada, şikâyet izleme ekiplerinin sayısının artırıldığı, yanıt verme süresininse önemli ölçüde kısaldığı kaydedildi.