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Bilim / Teknoloji

Twitter da üst düzey dört isim görevinden ayrıldı

Dorsey geçen ay büyük değişiklikler yapacağını belirtmişti

25 Ocak 2016 19:24

Twitter'da dört üst düzey yöneticinin şirketten ayrılacakları açıklandı. Ayrılan isimlerin Ürün Müdürü Kevin Weil, Medya Müdürü Katie Jacobs Stanton, Mühendislik Müdürü Alex Roetter ve İnsan Kaynakları Müdürü Skip Schipper olduğu belirtildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey, ayrılığın bir işten çıkarma olmadığını vurgulayarak, dört ismin ‘çok hak ettikleri tatillerini alacaklarını’ söyledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey bir Tweetle bu dört ismin ayrılacaklarını doğruladı. Dorsey geçen ay büyük değişiklikler yapacağını belirtmişti.

Dorsey'in ilk hamlelerinden biri şirket çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartmaktı. Şimdi aynı hamlenin üst düzey yöneticilere de yansıdığı görülüyor.

 

'Tanınmış bir isim geliyor'

 

Teknoloji haberleri sitesi Re/code, Twitter'ın yakında "tanınmış bir ismi" yönetim kuruluna alacağını bildirdi. Bu ismin de American Express'ten Leslie Berland olduğu kaydediliyor.

Kasım 2013'te borsaya giren Twitter'ın önündeki en büyük zorluk, yatırımcıları şirketin büyüyeceğine ikna etmek oldu. Şirket bugüne kadar bunda pek başarılı olamadı. Snapchat ve Instagram gibi yeni uygulamalar özellikle genç kullanıcıları cezbederken, kârlı medya platformları haline geldi.

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