Twitter'da canlı yayın başlıyor

Periscope'u bünyesine katan Twitter, canlı yayın yapabileceğiniz tweet'lere çok yakında imkan verecek.

Hürriyet’in haberine göre Twitter'ın bir süre önce satın aldığı ve dünya genelinde popularitesi hızla artan Periscope uygulaması ile kullanıcılar canlı yayın yapabiliyor ve dünyayla paylaşabiliyor.

Bunun gücünden faydalanan Twitter ise kullanıcıların Periscope'un uygulaması veya internet sitesi üzerinden canlı yayın izleme olanağı dışında Twitter üzerinden de yayınların takibini mümkün kılmaya hazırlanıyor.

Çok yakında hayata geçirilecek yeni özellik sayesinde tweet'lerde fotoğraf ve video paylaşır gibi canlı yayın paylaşılabilecek ve herhangi bir yere tıklamadan tweet üzerinden yayın izlenebilecek.

Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise bilinmiyor.