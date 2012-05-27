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Yaşam

twitter geyikleri Eurovizyon'un önüne geçti

Azerbaycan'dan düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması sırasında sosyal paylaşım sitesi twitter'da yapılan yorumlar çok güldürdü

27 Mayıs 2012 13:47

İşte Twitter'da Eurovision hakkında atılan ve en çok dikkat çeken tweet'ler.

 

beyinsiz_adam: İran, Irak ve Suriye AB'ye girmediği sürece Eurovision'da şansımız yok. Ben bu kadar işe yaramayan komşu görmedim.

PuCCaa: Eurovision değil, coğrafya dersi izliyoruz sanki. Komşu ülkeleri öğrendikten sonra denizin kıyaya parelel uzandığı bölgeleri işleyeceğiz..

dusunenmadam: Yıllarca 'ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olması jeopolitik açıdan çok önemlidir' diye kandırıldık. Balıklar mı oy kullanacak!

ceriLevis: Ve Ajda Pekkan yıllardır aradığı okul arkadaşlarını erovizyon sayesinde buldu.. Teşekkürler Rusya..

Turk_Annesi: Olsun annem çalışır seneye tekrar girersin. #CANınsagolsunBONOMO

tambirleydi: Bulgaristan tuhaf numaralardan cevapsız çağrı atmayı biliyor ama, yazıklar olsun.

mesutbahtiyar: Eurovision tamamen siyasi. Bie tek Azerbaycan ve Türkiye puanını objektif şekilde veriyor.

zekikayahan: Neredeyse tüm şarkıların İngilizce olmasına ve İngiltere'nin 1 puan almasına kaç puan?

AbSurDMaN_: Ya bize neden tırt tırt 2'şer 3'er puan veriyorsunuz! Gemi yaptık sahnede, İNSANDAN GEMİ YAPTIK BORU MU?!?!

BenTurkKizi: Eurovision'dan bana mesaj gelmediği için ilk adımı ben atmayıp mesaj atmadım.

saffetemre: Yurtdışındaki Türklerin sayısında mı azalma var, Eurovision'a ilgilerinde mı? Nerede o "TURKEY 12 points" günleri?

Retweetoloji_: TRT seneye #eurovision'a Ajda Pekkan'ı gönderip "Bizim nineler taş gibi" demeyi planlıyor.

filizerten: Osmanlı zamanında Eurovision olsaydı her sene 1.olurduk.42 ülkenin yarısı zaten bizimdi.

markaresayan: Siz daha uc cocuk yapin diyen basbakana kizin siz, 2040'a kalmaz biz de eurovision'a ruslar gibi gidecegiz, tehlikenin farkinda misiniz

elEcnebi: Eurovision'da Portekiz'in Türkiyeye puan vermemesinin ardından PFDK Manuel Fernandes'e 3 maç ceza verdi.

action__man: Sarı-Lacivert bayraklı İsveç'in şike yaptığını iddia eden Sadri Şener Eurovision 1.liğinin kendilerine verilmesi gerektiğii açıkladı.

Repliklator: Eurovision da bittiğine göre seneye tekrar görüşmek dileğiyle TRT-1

mehaksu: Olaya bir de iyi yönden bakın, 1'inciliği kazan İsveç seneye yüksek bir maddi külfetin altına girecek. Paramız cebimizde kaldı.

dorukhanozsoy: Eurovision icin kimse sikinti yapmasin. Puanlar ikiye bolunecek, play-off'ta kesin birinci oluruz.

ORGYNERAL: İsveç bu kızla kazanabiliyorsa, biz de seneye Yıldız Tilbe'yi gönderelim eurovision'a. İkisinin de sesi ve dansı aynı sonuçta.

ilkyldz: Azerbaycan; kardeş ülke olaydın da ışıkları söndürüp kuliste vereydin ödülü. Yazıklar olsun.

zzma1: Eurovision programı: 22.00 ilk bese gireriz 00.00 olay siyasi 01.00 Turk'un dostu yok 02.00 I'm listening Sweden via YouTube

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