Eurovision galibi açık arayla İsveç

Azerbaycan'daki 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsveç oldu. Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'nun 7'nci olduğu yarışmada, Rusya'yı temsil eden Rus Nineler de ikinci sırada yer aldı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de inşa edilen "Ateş Çiçeği" logosu ve "Ateşini Yak" sloganıyla Crystal Hall'de yapılan 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu.

"Euphoria" adlı şarkısıyla İsveç'i temsil eden Loreen yarışmadan 372 puanla galip ayrıldı.

Aldığı puanla aynı zamanda bir rekora imza atan İsveç temsilcisi, birinciliğini ilan ettikten sonra gelenek gereği tekrardan sahne aldı.

İsveç böylece 5'inci defa Eurovision Şarkı yarışmasını kazanmış oldu. Bu sonuçla gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'te yapılacak.



Can Bonomo 7'de kaldı



Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla 18. sırada sahne aldı.

Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Bonomo, 112 puan alarak yedincilikte kaldı.

Yarışmanın en renkli grubu olan Rus Nineler 259 puanla ikinci olurken, Sırbistan ise 214 puanla üçüncülük koltuğuna oturdu.

Listenin en dibinde ise 19 puanla Macaristan, 12 puanla İngiltere ve 7 puanla Norveç yer aldı.