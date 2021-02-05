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Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 paylaşımına daha kısıtlama!

Tweetlere "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" notu düşüldü

05 Şubat 2021 18:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında LGBTİ+'lar için "sapkın" ifadesini kullandığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaldırılan tweetini attığı paylaşımlarına, Twitter tarafından uyarı konulurken, "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" notu düşüldü.

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki paylaşımına daha uyarı notu ekledi.

Süleyman Soyluİçişleri BakanıTwitterTwitter Süleyman SoyluTwitter SoyluDevlet Bahçeli
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