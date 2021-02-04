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Soylu'dan Twitter'ın kısıtlama kararına tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

"İletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır"

04 Şubat 2021 22:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın nefret söylemlerine karşı kendisinin tweetlerine getirdiği kısıtlama kararına tepki gösterdi. Soylu, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz."

Twitter, 2 paylaşıma "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" notu düştü

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hesabında LGBTİ+'lar için "sapkın" ifadesini kullandığı paylaşımlarına uyarı koymuş, "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" notu düşmüştü.

Nefret söylemi gerekçesiyle paylaşımları engellenen Soylu, Twitter'ın 'sansür uyguladığını' öne sürmüştü.

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