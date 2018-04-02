TV'ler yok saydı, basın sıraları boş kaldı, Akşener sitem etti: Şu an penguen mi yayınlıyorlar?

Tek aday Meral Akşener’in yeniden genel başkan seçildiği İyi Parti’nin 1. Olağanüstü Kongresi’ne on binlerce vatandaş katıldı ancak AKP, CHP ve MHP kongrelerini anı anına aktaran televizyon kanallarının neredeyse hiçbiri salondan canlı yayın yapmadı.

TIKLAYIN - Akşener'den Erdoğan'a: 15 Temmuz'da uçakla kaçtı, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık tasladı!

Akreditasyon uygulamasının yapılmadığı kongrede, basın için ayrılan tribün boş kalırken; salon içinden sadece Doğan Haber Ajansı ve Halk TV canlı yayın yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de, basının kongreye katılmamasına tepki gösterdi. Televizyon kanallarının bu tarihi kurultayı görmezden geldiğini savunarak, "Biz bu yola hükümetin emir erine dönmüş medyasına güvenerek çıkmadık” diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Allah, bu zalimlerin, kötülerin, yalancıların iktidarını bize yıkmayı nasip edecek inşallah. Bu güzel görüntüler ülkemizin televizyonlarında yayınlamalıydı. Şu an penguen mi yayınlıyorlar? 12 Eylül'den bile gerideyiz. Biz bu yola iktidarın emir eri medyasına güvenerek çıkmadık."

Kongreyi salonda takip eden gazetecilerden biri olan Şükrü Küçükşahin, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TV kanalları için, yani kameremanlara ayrılan platform konuklarını bekliyor bom boş!!! Bu mahzunluğu bitiren olur mu tahmin edin. İşte yeni medya düzeni” yorumunda bulundu.