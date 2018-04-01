Abdüllatif Şener de katıldı; İyi Parti'nin olağanüstü kongresinde "Devletin başına Meral gelecek" sloganları

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, seçime girmesine hukuki bir engel çıkarılma olasılığına karşı seçilmiş delegelerle Ankara’da olağanüstü kongrede toplandı. Akşener’in tek aday olduğu kongrede "Devletin başına Meral gelecek" sloganları atıldı. Kongreye AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı.

İyi Parti Kongresi için salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar 2 ayrı noktada aramadan geçirildikten sonra salona giriş yaptı. Arama noktalarında x-ray cihazları kuruldu. Çantalar bu cihazlardan geçirildikten sonra içeri alındı. Salona parfüm şişelerinin alınmasına da izin verilmedi.

Kongrenin sloganı “İYİ’ler kazanır” slogan yazan pankartların olduğu salonda ayrıca “Türkiye İYİ olacak”, “Engelleri Aşa Aşa Geliyoruz”, “Bize Güven! Kendine Güven! Türkiye’ye Güven!” yazılı pankartlar asıldı. Salonda ayrıca İstiklal Marşı’nın ilk dizeleri “Korkma Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak” yazısı yer aldı.

Salonda sık sık “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganı atıldı

Kongre salonu yakınından geçen Batıkent-Kızılay metrosu teknik bir arıza gerekçesiyle çalışmadı. Bu durum kongre salonunda “kongreye katılımı engelleme amaçlı” iddialarına neden oldu.

Kongre salonunda bir grup “Devletin başına Meral gelecek” sloganı attı. Bu slogan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Devletin başına Devlet gelecek” şeklinde atılıyordu. Ancak AK Parti ile MHP’nin ittifak kararının ardından bir daha atılmadı. 18 Mart’ta yapılan MHP Kongresinde de bu sloganı atan olmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çerkes şarkısı Şeyh Şamil ile salona giriş yaptı. Salonun ortasına kurulan platform üzerinde yürüyerek salonu selamlayan Akşener maden işçisi bareti taktı.

Salonu selamladıktan sonra kürsüye çıkan Akşener “Hoşgeldiniz, iyi misiniz” diye seslendi. Bu arada salondan “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganı atıldı. Akşener bu slogana “amin” diyerek karşılık verdi.

Meral Akşener salonu selamladıktan sonra parti yöneticileri için ayrılan salonun ortasındaki bölüme değil, berberinde bir grup genç partili ile delegelerin arasında oturdu.

Kurultay Divan Başkanlığına oy birliğiyle eski Bakan Ahat Andican getirildi. Andican, Akşener’i “Sayın genel başkanım, müstekbel Cumhurbaşkanım” diye selamladı.

Abdüllatif Şener'e büyük alkış

İYİ Parti’nin kongresine AKP kurucularından, esi Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı. Şener’in görüntüsü ekranda yayınlanınca salondan büyük alkış aldı.