"Hızla teşkilatlanmada Akşener'in, 'seçime girmemizi engelleyebilirler' kaygısı belirleyici oldu"

İyi Parti'nin dün (1 Nisan 2018) gerçekleştirdiği kongrede ittifak konuşulmadığı ancak partililer arasında kendi bölgelerinde CHP ve SP ile kurmaya başladıkları trafik konuşulduğu belirtildi. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kongreye ilişkin izlenimlerini aktardığı kulis haberinde, İyi Parti'nin kurulup hızla teşkilatlanmasında, Meral Akşener’in, “Bir şekilde bizim seçime girmemizi engelleyebilirler” kaygısının belirleyici olduğu ifade edildi. Akşener'in, “Engelleri aşa aşa geldikleri” ve “Aşa aşa yola devam edecekleri” mesajının altını çizildiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP-MHP ittifakına karşı referandumdaki hayır blokunu oluşturan partilerle nasıl bir işbirliği yürütecekleri konusuna hiç girmezken, kongre için Türkiye’nin her tarafından gelen partililerin aralarındaki sohbetlerin ana konusunu CHP ve SP ile yapılacak olası fiili ve yasal işbirlikleri oluşturdu.

Akşener’in, MHP’de siyaset yapma imkânı bittikten sonra kurduğu İyi Parti, 5. ayında 2. kongresini dün yaptı. Partinin kurulup hızla teşkilatlanmasında, Akşener’in “Bir şekilde bizim seçime girmemizi engelleyebilirler” kaygısı belirleyici oldu. Buna göre “Siyasi Partiler Yasası’ndaki seçime katılma koşullarından bazılarını yerine getiremediği için İYİ Parti’yi seçim dışı bırakabilirlerdi.” Ve yine bu kaygıdan hareketle, “İYİ Parti, seçim dışı bırakılmasına malzeme sağlayacak bir açık vermemeliydi.” Dünkü kongrede Akşener’in konuşmasına da AKP-MHP eliyle maruz kaldıklarını düşündüğü engellemeler damgasını vurdu. Akşener, “Engelleri aşa aşa geldikleri” ve “Aşa aşa yola devam edecekleri” mesajının altını çizdi.

Siyasi iklimin değişmesi

Akşener konuşmasında beklendiği gibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan eleştirileri öne çıkardı. AKPMHP ittifakı için “çıkar ittifakı” ifadesinin isim sahibinin halk olduğunu söyledi. İçinden çıktıkları MHP’nin yönetimini genel merkezin Ankara’daki adresini kastederek, “Balgat” diye ifade etti. Kendisinin her gün başka bir kenti ziyaret ederek tüm Türkiye’yi dolaştığını vurgularken, Bahçeli’nin Ankara dışında çok fazla program yapmamasını ima etti. Buradan hareketle halkın kendisine, “Siyasi iklimin değişmesi dışında hiçbir yol kalmamıştır” demesi üzerine İYİ Parti’yi kurduklarını vurguladı.

Ama iklim nasıl değişecek

Akşener, siyasal iklimin değişmesi deyince, doğal olarak herkes yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde neler yapılacağını merak etti. Çünkü İYİ Parti henüz kurulmamıştı ama referandumda MHP içindeki hayır blokunu onlar oluşturmuştu. O yüzden Akşener’in AKP-MHP ittifakına karşı muhalefetin nasıl bir ortak stratejiyle gideceğine ilişkin cümleleri beklendi. Ancak Akşener, kararlı biçimde bu konuya girmedi. “Evet ittifak yapacağız, bizim de gayretlerimiz var ama biz çiftçiyle, esnafla, tüm milletle ittifak yapacağız” diyerek kestirip attı. Ama salonun içinde ve dışında toplanan İYİ Partililer, kongre sayesindeki buluşmaları çerçevesinde Akşener’den duyamadıkları ittifakı kendi aralarında konuştu. Türkiye’nin her tarafından gelen partililer, CHP ve SP ile olası işbirlikleri üzerinde sohbet etti. Hatta kendi bölgelerindeki deneyimlerle başka bölgelerdeki deneyimleri paylaşıp, görüş alışverişi yaptılar. Bu paylaşım içinde, “Yerel seçimlerde güçlü olan partinin fiilen desteklenmesi”, “parlamento seçimlerinde SP ile olası birliktelik” ve “cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda ikinci sıradaki aday etrafında birleşilmesi” formülleri açık açık konuşuldu.