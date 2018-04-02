Erdoğan ve Davutoğlu için özel protokol yapılmıştı; Bahçeli, İyi Partililere Türkeş'in kabrini ziyaret etmeyi ‘yasakladı'

İyi Parti kongresi için Anadolu’nun birçok bölgesinden Ankara’ya gelen partililerin Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmedi. Talimatın bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından verildiği öğrenildi. Bahçeli, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a özel protokol yaptırmıştı.

İyi Parti 1. Olağanüstü Kongresi için çeşitli illerden Ankara’ya gelen partililer kurultaya yoğun ilgi gösterdi. On binlerce partilinin yoğun kalabalıktan dolayı dışarıda kaldığı görülürken, birçok partili Alparslan Türkeş’in mezarını da ziyaret etmek istedi.

TIKLAYIN - Abdüllatif Şener de katıldı; İyi Parti'nin olağanüstü kongresinde "Devletin başına Meral gelecek" sloganları

Bahçeli'den "Alana almayın" talimatı

Türkeş’in mezar girişinin olduğu bölüm çok sayıda isim tarafından kapatılmış ve önüne araçlar çekilmişti. Vatandaşların içeriye girilmesine müsaade edilmezken, İYİ Partililer konuya tepki gösterdi. Konuyla ilgili Yeniçağ’a konuşan bir partili, “Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş’in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Mezarın kapatılması talimatının yasalara aykırı olduğu bildirilirken, talimatı bizzat Devlet Bahçeli tarafından verildiği öğrenildi.

Davutoğlu, Erdoğan'a özel protokol yağmıştı

Türkeş’in mezarını İyi Partililere kapattıran Devlet Bahçeli, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel protokol yaptırmıştı. Davutoğlu ve Erdoğan’ın ziyaretleri Ülkücü camiada büyük tepkiyle karşılanmıştı.