Tutuklu üç vekil için tahliye başvurusu



KCK'dan yargılanan iki BDP'li vekilin tahliye edilmesiyle gözler tutuklu 3 vekile çevrildi. Bir bağımsız, iki BDP'li milletvekili için avukatları tahliye taleplerini mahkemeye sundu.

BDP'li Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan dün tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi, BDP milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ile bağımısz milletvekili Kemal Aktaş'ın da hak ihlalına uğradığına karar verdi.

Bunun üzerine sanık avukatları Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Üç milletvekili ile ilgili kararın gün içinde çıkması bekleniyor.