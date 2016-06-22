T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklu nöbetçi yayın yönetmenleri: Makul insan olmamaya devam edeceğiz!

"Barış ve demokrasi talebinden vazgeçmeyeceğiz"

22 Haziran 2016 14:46

Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıkları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tutuklandıktan sonra ilk mesajlarını gönderdi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Avukat Rotinda Polat ile ÖHD'li kadın avukatlar, dün tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. 

Fincancı avukatlar aracılığıyla mesaj gönderdi.

 

 

Fincancı: Devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur

Fincancı'nın mesajı:  "Bu kararı bekliyordum. Şaşırmadım. Böyle bir dönemde burada olmak, iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir. Türkiye'de devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur" 

Fincancı ile birlikte tutuklanan diğer Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve bianet ifade özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük aracılığıyla mesaj gönderdi.

 

 

Önderoğlu: Makbul insan olmamaya devam edeceğiz

 

Erol Önderoğlu'nun mesajı şöyle: "Oldukça uzun bir süre yargı pratiğini izleyen bir haberci olarak; özellikle barış için akademisyenlerin baskı gördüğü ve bizlerin de son yıllarda tutuklamayla yüzleştiği süreç kadar yargı gözdağının bu kadar belirgin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Özgür toplum, demokratik kamuoyu bu günlerde kenetlenmeli. Özgürlük değerlerimize sık sıkıya sarılmamız bizlere de güç katacaktır. Tutuklandığımız gün bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaş, hukukçu ve duyarlı insanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

 

Nesin: Barış ve demokrasi talebinden vazgeçmeyeceğiz

 

"Tutuklayarak bizim barış ve demokrasi talebinden vazgeçeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar. Özgürlük onların anlayacağı kadar kolay bir şey değil. Demokrasi öğrenilmiş olsaydı böyle şeyler olmazdı." 

 

ETİKETLER

şebnem fincancıahmet nesinerol önderoğlututuklamaözgür gündem

İlgili Haberler

108 gazeteciden Özgür Gündem'e: Nöbetçi genel yayın yönetmenliğini devralmaya hazırız

Özgür Gündem'in 3 nöbetçi genel yayın yönetmeni dün tutuklandı

Şebnem Korur Fincancı: Tutuklanmak bir onurdur, burada olmak iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin dün tutuklandı

Tutuklanan Prof. Şebnem Korur Fincancı cezaevinde tecride alındı!

Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu ile birlikte ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı

Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmeni Can Dündar: Şimdi gündemimiz özgürlük!

“Düşünce özgürlüğü için desteğe Özgür Gündem'e desteğe devam"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24