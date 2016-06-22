Tutuklu nöbetçi yayın yönetmenleri: Makul insan olmamaya devam edeceğiz!

Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıkları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tutuklandıktan sonra ilk mesajlarını gönderdi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Avukat Rotinda Polat ile ÖHD'li kadın avukatlar, dün tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti.

Fincancı avukatlar aracılığıyla mesaj gönderdi.

Fincancı: Devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur

Fincancı'nın mesajı: "Bu kararı bekliyordum. Şaşırmadım. Böyle bir dönemde burada olmak, iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir. Türkiye'de devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur"

Fincancı ile birlikte tutuklanan diğer Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve bianet ifade özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük aracılığıyla mesaj gönderdi.

Önderoğlu: Makbul insan olmamaya devam edeceğiz

Erol Önderoğlu'nun mesajı şöyle: "Oldukça uzun bir süre yargı pratiğini izleyen bir haberci olarak; özellikle barış için akademisyenlerin baskı gördüğü ve bizlerin de son yıllarda tutuklamayla yüzleştiği süreç kadar yargı gözdağının bu kadar belirgin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Özgür toplum, demokratik kamuoyu bu günlerde kenetlenmeli. Özgürlük değerlerimize sık sıkıya sarılmamız bizlere de güç katacaktır. Tutuklandığımız gün bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaş, hukukçu ve duyarlı insanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Nesin: Barış ve demokrasi talebinden vazgeçmeyeceğiz

"Tutuklayarak bizim barış ve demokrasi talebinden vazgeçeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar. Özgürlük onların anlayacağı kadar kolay bir şey değil. Demokrasi öğrenilmiş olsaydı böyle şeyler olmazdı."