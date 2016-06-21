108 gazeteciden Özgür Gündem'e: Nöbetçi genel yayın yönetmenliğini devralmaya hazırız

Özgür Gündem ile dayanışmak amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasının yayın yönetmenlerinden Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve Bianet raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’in tutuklanmasının ardından 108 gazeteci, “Özgür Gündem ile Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ni devralmaya hazırız” dedi.

Korur Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’n tutuklanmasının ardından Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için bir grup gazeteci başlattıkları imza kampanyasına ilişkin gazete binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, dün geceden bu yana 108 imza topladıklarını ve bu kampanyanın devam ettiğini söyleyen Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Arzu Demir, “Biz bu günden itibaren Özgür Gündem Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ne aday gazetecileriz” dedi.

Özgür Gündem ile dayanışmaya devam edeceklerini belirten Demir, gazeteye birçok soruşturmanın açıldığını, bu da yetmezmiş gibi genel yayın yönetmenliğini üstlenenlere de soruşturma açıldığını ifade etti.

Tutuklanan 3 genel yayın yönetmenin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Demir, “Gazetecilik suç değildir ve basın özgürlüğü herkese lazım şiarı ile Özgür Gündem’in genel yayın yönetmenliğini üstlenmeye hazırız” dedi.

“Saldırılar dayanışma ile aşılır”

Özgür Gündem Gazetesi Editörü Zana Kaya, şunları söyledi: “Buraya gelen dostlarımız, dün verilen mesajın doğru algılandığını gösteriyor. Bu mesaj doğrudan gazetecilerin, basın faaliyetinin kendisine, toplumun haber alma hakkının kendisine, hakikati öğrenme hakkına, demokrasinin kendisine yönelik bir saldırıdır. Yalnızca Özgür Gündem’e değil, toplumun tümüne ve gazetecilere yönelik bir saldırıdır. Biliyoruz ki, bu saldırılar ancak dayanışma ile aşılır. Bugün burada önemli bir örnek yaşıyoruz. Bu açıdan umutluyuz.”

“Dayanışmayı daha da büyüteceğiz”

Bu tür baskıların amacının dayanışmayı kırmak olduğunu belirten Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım, “Bugün burada gördüğümüz gibi bunu başaramadılar. Bu dayanışmayı daha da büyüteceğiz. Bizler bugün buradayız ve yayın yönetmenliğini üstleneceğiz. Bunun için elimize kelepçe vurulacaksa o karara saygı duymayız ama o kelepçeyi taşımaktan onur duyarız” dedi.

“Gazetecilik kelepçelenemez”

3 Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeninin tutuklanmasına ilişkin düşüncelerini belirten Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ise, “İktidarın bu süreci nasıl bir baskı rejimine doğru götürdüğünü gösteriyor bize. Biz gazetecilik kelepçelenemez diyoruz ve bunun için buradayız” dedi.

Hedef alınarak gazetecilerin çalışmalarına bir saldırı olduğunu söyleyen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanı Hakkı Boltan, “Arkadaşlarımız zor koşullarda gazetecilik yapıyorlar” diyerek, kenetlenip sahip çıkarak dayanışma ağını daha da büyüteceklerini söyledi.

108 Nöbetçi Yayın Yönetmeni

Açıklamaların ardından toplanan 108 imza Özgür Gündem gazetesine teslim edildi.

108 gazetecinin imzasıyla yayınlanan ortak açıklamayı Arzu Demir okudu:

"Özgür Gündem ile dayanışmaya devam ediyoruz.

Mesleğin onuruna sahip çıkan gazeteciler, ‘Basın özgür olmadan, toplum özgür olmaz’ diyen insan hakları savunucuları, 3 Mayıs tarihinden bu yana, dayanışma amacıyla, sürekli soruşturmaya uğrayan Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Ancak nöbetçi yayın yönetmenlerinin kaderi de, gazetenin kaderi gibi oldu. Dayanışmacı nöbetçilere soruşturmalar açıldı, iddianameler hazırlandı. Bu adımların dayanışmayı engellemeye yetmediği düşünülmüş olmalı ki bugün ifade vermeye giden nöbetçi genel yayın yönetmenlerinden üçü; Ahmet Nesin, Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur Fincancı savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi ve tutuklandı.

Biz aşağıda imzası bulunan gazeteciler, hukuk, demokrasi, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı ile hiç bir şekilde bağdaşmayan bu tutuklamayı kınıyor, Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

‘Gazetecilik Suç Değildir’ ve ‘Basın Özgürlüğü Herkese Lazım’ şiarlarıyla Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma içinde olduğumuzu, nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini devralmaya hazır olduğumuzu duyuyoruz.

Biliyoruz ki, mesleğimize ve gerçeklere ancak dayanışma ile sahip çıkabiliriz.

İnanıyoruz ki, meslek onuru baskıları yenecek.”

İmzacılar

Kampanyaya imza atan isimler şöyle:

Ahmet Tulgar, Abdullah Demirbaş, Abraham Kader, Ahmet Oğuz Sözeri, Akın Olgun, Altan Sancar, Aram Duran, Arzu Demir, Arzu Yıldız, Aslı Sözbilir, Aydan Öz, Aydın Bodur, Ayşe Yıldırım, Ayşegül Doğan, Bahadır Akdeniz, Barkın Karslı, Bülent Mumay, Çağdaş Kaplan, Can Soyer, Canan Coşkun, Cansu Pişkin, Celal Başlangıç, Cem Bahtiyar, Cemal Taşdan, Cengiz Çandar, Ceren Sözeri, Çetin Yılmaz, Ceyda Karan, Demet Yılan, Elif İnce, Emel Gülcan, Emrah Temizkan, Emrah Yusufoğlu, Ender İmrek, Ercan Coşkun, Ergun Babahan, Esra Yalazgan, Evrim Kurdoğlu, Fatih Aça, Fatih Polat, Fehim Işık, Ferat Mehmetoğlu, Ferhat Tunç, Feyzi Polat, Fırat Yeşilçınar, Gökhan Biçici, Gülistan Aydoğdu, Guliz Vural, Gülşen İşeri, Günnur İlhan, Hasan Hüseyin Tahmaz, Hakkı Özdal, Halime Aktürk, Hamit Işık, Harun Kurum, Hasan Cemal, Hatice Altınışık, Hayko Bağdat, Hülya İmak, Hülya Yılmaz, İlkan Akgül, İmre Azem, İnci Hekimoğlu, İshak Karakaş, Kamil Maman, Karin Karakaşlı, Murat Kaspar, Mehmet Uçar, Mehveş Evin, Meriç Şenyüz, Metin Yüzgüleç, Murat Sabuncu, Mustafa İşitmez, Nermin Pınar Erdoğan, Nevin Sungur, Nilgün Yılmaz, Nur Banu Kocaaslan, Nur Sürer, Önder Öner, Onur Öncü, Onur Yılmaz, Onurkan Avcı, Özlem Akcan, Özlem Dalkıran, Pelin Cengiz, Rawin Stêrk, Reyan Tuvi, Şafak Timur, Said Sefa, Sami Menteş, Şamil Altan, Selda Manduz, Semra Çelebi, Sevgim Denizaltı, Şirin İnci, Süleyman Arıoğlu, Suzan Demir, Tuğba Tekerek, Tülay Tümen, Tunç Toker, Tunca Öğreten, Ümit Kıvanç, Vecdi Erbay, Yavuz Baydar, Yeşim Numan, Yetvart Danzikyan, Yusuf Nazım, Pınar Öğünç.

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