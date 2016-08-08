Tutuklu eski vali Mutlu'nun "Marjinal, örgüt üyesi" dediği Dilan Alp: Ona kin beslemiyorum...

Taksim Meydanı'nda 2013 yılı kutlanmak istenen 1 Mayıs kutlamalarına giderken polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dilan Alp, kendisine, "marjinal örgüt üyesi" diyen ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklu dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya kin beslemediğini dile getirdi. Mutlu'nun o dönem yargılanması gerektiğini söyleyen Alp, "Kendisine kin beslemiyorum. Adil bir şekilde yargılanmalı" dedi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 2013 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "yasaklı" Taksim'e girmek isterken polisin attığı gaz kapsülüyle kafasından vurulup uzun süre hastanede tedavi gören Dilan Alp için, marjinal örgüt üyesi suçlamasında bulunmuştu.

"Hüseyin Avni tek başına suçlu değildi"

Dicle Haber Ajansı’na konuşan Dilan Alp, "Mutlu, yaralanmam ve Gezi'de yaşananlardan yüzde 100 sorumlu tutulmamalı. Dönemin mevcut iktidarının da payının olduğunu unutmamak da fayda var. Orada işlenen suçlar tek başına değil, en başından en tepeye kadar herkesin birlikte işlediği suçlardı. Bu yüzden tek başına Hüseyin Avni Mutlu'ya bir kin beslemiyorum" diye konuştu.





“Hukuk önünde sorumlular hesap vermeli”





Alp, "Biz haklı davamızı açtık. Ve kazandık. Herkesin sorgulanmasını istiyorum adaletin yerini bulması açısından. Bunun ise hukuka uygun şekilde kimseyi hukuk önünde ayırmadan din, dil, ırk gibi ayrımlar gözetilmeden yargılanmasından yanayım. Adil bir şekilde hukuk önünde sorumlular hesap vermeli" dedi.





“O dönem yargılanması gerekirdi”





“Mutlu'nun o dönem yargılanması gerekiyordu” diyen Alp, şöyle konuştu: "Bunun birçok örneğini gördük. Mutlu'nun o dönem yargılanması gerekiyordu. İktidarları ile birlikte iş birliği yaptıkları için tutuklanmadı. Şu an iktidarın bünyesinde düşman olarak nitelendirildiği için böyle bir yaptırıma maruz kalmasını gayet normal karşılıyorum. Ben bir örgüt üyesi olabilirdim. 'Marjinal olabilirdim', yahut onların iddia etmesi gibi 'elinde sirke şişesi değil de molotofkokteyli' olabilirdi. Ama bu kimsenin kimseye hayatına kastetme hakkını vermez. Akabinde böyle bir çıkışta bulunmaları kendilerini aklamak için yaptıkları açıklamalar" ifadelerini kullandı.

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