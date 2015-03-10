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1 Mayıs'ta Dilan Alp'e 'tam bir radikal' diyen Vali Mutlu soruşturulmayacak

İçişleri Bakanlığı: Hüseyin Avni Mutlu, Dilan Alp’ten ‘19 yaşındaki kızımız’ diye söz etti

10 Mart 2015 11:24

2013’teki 1 Mayıs kutlamalarına yapılan müdahale sırasında biber gazı fişeğiyle başından yaralanan Dilan Alp hakkında "marjinal" ve "tam bir radikal mensuptur" ifadelerini kullanan dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu soruşturulmayacak. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Mutlu'nun Emniyet'ten gelen bilgileri açıkladığını ve Alp için "19 yaşındaki kızımız" ifadesini kullandığını, soruşturulacak bir eylemi olmadığını belirtti.

İstanbul ’da, iki yıl önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanması yasaklanınca on binlerce insan sokağa çıktı. Bu gösterilere katılmak isteyen 17 yaşındaki Dilan Alp, Tarlabaşı’nda polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu başından ağır şekilde yaralandı. Vali Hüseyin Avni Mutlu, Alp’in elindeki sirke şişesinin molotofkokteyli olduğunu ileri sürdü.

Alp’in avukatları Gülizar Tuncer ve Umut Alkaç, Vali Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar; Mutlu’nun Alp hakkında, “elinde molotof vardı”, “yasadışı örgüt üyesidir”, “taş atıyordu”, “militandır”, “bizde kayıtları var”, “marjinal grup üyesidir” ve “tam bir radikal mensuptur” diyerek, iftirada ve yargısız infazda bulunduğunu, masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu. Avukatlar ayrıca hem Vali Mutlu hem de dönemin Emniyeti Müdürü Hüseyin Çapkın’ın orantısız güç kullanımı sonucu Alp’in yaralanmasına yol açtıklarını ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı, Mutlu ve Çapkın aleyhindeki şikayetin işleme konulmamasına hükmetti. Avukatlar bu karara Danıştay’da itiraz etti.

 

‘Marjinal’i inceleyin’

 

Danıştay 1. Dairesi, geçen yıl 2 Temmuz’da oy çokluğuyla aldığı kararda, Mutlu’nun Alp hakkında kullandığı ifadeler için, “Ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu” sonucuna vardı ve şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı kaldırdı. Ancak Daire, iki kamu görevlisinin Alp’ın yaralanmasından doğrudan sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Bu karara karşın üye hakimlerden Zeynep Yılmaz karşı oy yazısında, Alp’in yaralanması bakımından da ön incelemeye ihtiyaç duyulduğunu ve soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Başkan İlyas Arlı ve üye hakim Hicabi Ece ise Vali Mutlu hakkında ön incelemeye karşı çıktı. İki hakim, Alp’in “ Türkiye Devrim Partisi paralelinde yayın yaptığı söylenen Söz Dergisi içerisinde olduğunu, yüzünü fularla kapattığı ve grupla hareket ettiği yönünde görüntüler olduğunu, Mutlu’nun görevinin kendisine sunulan bilgileri aktarmak olduğunu” öne sürdü.

 

Emniyet’ten gelen bilgiyi açıklamış

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, inceleme talebini 15 Aralık 2014’te reddetti. Bakan Ala’nın kararında, Vali Mutlu’nun o gün meydana gelen olayları topyekün değerlendirmek üzere açıklama yaptığı iddia edilerek, “Münferit bir olay olarak Alp’in yaralanması olayının konuşulmasının amaçlanmadığı, Alp’in yaralanması olayına ilişkin sorulan sorulara karşılık elde bulunan görüntülere ve Emniyet tarafından verilen bilgilere göre durumu kamuoyu ile paylaştığı” savunuldu. Kararda, “Mutlu’nun konuşmasına bütün olarak bakıldığında aralarında Alp’in de bulunduğu yaralılar için şifa dilediği, Alp’ten ‘19 yaşındaki kızımız’ diye söz ettiği, bu olaylara ilişkin diğer bilgileri herhangi bir çarpıtma ve dezenformasyon veyahut iftira amacıyla kullanmadığı” ifade edildi. Bu nedenle ceza sorumluluk gerektirecek bir eylemi bulunmadığından Vali Mutlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

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