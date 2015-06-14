Vali Mutlu'nun 'marjinal, örgüt üyesi' dediği Dilan Alp, tazminat davasını kazandı

İstanbul’da 2013 yılında Taksim’de yasaklanan 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılmak isterken yararlanan, dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun “marjinal, örgüt üyesi” dediği 17 yaşındaki Dilan Alp, İstanbul Valiliği aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Mutlu’nun açıklamalarının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu ihlal ettiğine hükmetti. Alp’e “duyduğu elem ve ıstıraba karşılık”, olayın yaşamına etkileri de dikkate alınarak 10 bin TL ödenmesine karar verdi.

Hilal Köse’nin Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Dilan Alp, 1 Mayıs 2013’te Tarlabaşı’nda polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Vali Hüseyin Avni Mutlu, 2 Mayıs’ta yaptığı basın açıklamasında, Alp’in Emniyet mensuplarıyla taşlarla çatıştığı görüntülerinin olduğunu öne sürerek “Anasıyla birlikte teyzesine giden bir kız çocuğu değildir. 19 yaşında kızımız, örgüt üyesidir. Örgüt üyesi derken kastettiğim, marjinal grup üyesidir. Tam bir radikal mensuptur. Kaydı vardır bizde” diye konuşmuştu.

100 bin TL’lik dava

Olaydan altı ay sonra Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hazırladığı raporda, hakkında bu şekilde açıklama yapılan kişinin onurunun kırılmasının, toplumdan dışlamasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Açıklamanın hukuksuz olduğu belirtilerek Alp’in şeref ve itibarını zedelediği kaydedildi. Alp’in 18 yaşından küçük ve sabıkasız olduğuna dikkat çekilerek, “Açıklamada ismi verilmiş, örgüt üyesi olduğu belirtilmiştir. Valinin ifadeleri görünür gerçeği ifade etmekten uzaktır. Suçluluğu sabit oluncaya kadar herkes masum sayılır” denildi. Alp’in avukatı Gülizar Tuncer’in vali hakkındaki suç duyurusuna, soruşturma izni verilmedi. Tuncer de 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ndeki davaya İstanbul Valiliği’nden gönderilen yanıtta Alp’in, olayın olduğu yere barışçıl gösteri için gitmediği, içinde bulunduğu grupla, aynı tip kıyafet giyerek yüzlerini kapattıkları, Emniyet mensuplarına taş, sapan, bilye, molotofkokteyli attıkları öne sürüldü. Valinin yetkililerin verdiği ön bilgileri paylaştığı, kusurunun olmadığı savunuldu.

Rapor delil oldu

Mahkeme kararında, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, valinin “masumiyet karinesi, kimliğin açıklanmaması ve hiçbir çocuğun onur ve itibarına haksız olarak saldırıda bulunulamayacağı” ilkelerine aykırı haraket ederek hatalı davrandığını kabul etmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valililiği’ne tavsiyede bulunma kararı aldığına dikkat çekildi. Kurumun, kamu görevlilerinin basın yoluyla yapılan açıklamada kusurlu ol- duklarını tespit ettiği vurgulanarak Alp’e 10 bin TL ödenmesine karar verildi.