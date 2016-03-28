Tutuklu akademisyen Esra Mungan, hücreden koğuşa alındı

"Bu suça ortak olmayacağız" diyerek 1128 akademisyenle birlikte yayımladıkları bildiri sebebiyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kalan 3 akademisyenden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan'ın tecridi sona erdi. Mungan'ın avukatı , Twitter hesabı üzerinden Mungan'ın normal koğuşa alındığını duyurdu.

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

15 Mart'ta tutuklanan Mungan, 3 günlük müşahede süresinin ardından Cuma günü koğuşa alınması beklenen Esra Mungan için cezaevi idaresi "Tek kişilik koğuşta kalması uygun" kararı verdi.

Mungan'ın normal koğuşa alındığını avukatı Meriç Eyüboğlu, Twitter üzerinden duyurdu. Eyüboğlu, "Esra Mungan’ın tecridi bitti nihayet koğuşa geçti. Veli Agababaya teşekkürler. Ķıvanç Ersoy Muzaffer Kaya için de tecridin kalkmasını bekliyoruz" dedi.