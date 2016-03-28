T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklu akademisyen Esra Mungan, hücreden koğuşa alındı

Mungan, 1 hafta önce normal koğuşa alınması beklenirken hücreye konmuştu

28 Mart 2016 17:20

"Bu suça ortak olmayacağız" diyerek 1128 akademisyenle birlikte yayımladıkları bildiri sebebiyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kalan 3 akademisyenden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan'ın tecridi sona erdi. Mungan'ın avukatı , Twitter hesabı üzerinden Mungan'ın normal koğuşa alındığını duyurdu. 

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

15 Mart'ta tutuklanan Mungan, 3 günlük müşahede süresinin ardından Cuma günü koğuşa alınması beklenen Esra Mungan için cezaevi idaresi "Tek kişilik koğuşta kalması uygun" kararı verdi.

Mungan'ın normal koğuşa alındığını avukatı Meriç Eyüboğlu, Twitter üzerinden duyurdu. Eyüboğlu, "Esra Mungan’ın tecridi bitti nihayet koğuşa geçti. Veli Agababaya teşekkürler. Ķıvanç Ersoy Muzaffer Kaya için de tecridin kalkmasını bekliyoruz" dedi. 

ETİKETLER

esra mungantutuklu akademisyenlertecrithücreboğaziçi üniversitesibarış bildirisibarış için akademisyenlerbu suça ortak olmayacağız bildirisi

İlgili Haberler

Boğaziçi'li akademisyenler: Esra Mungan’ın yeri hapishane değil üniversite

''Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır''

Tutuklanan akademisyenlerden Esra Mungan hücreye konuldu!

Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy ile birlikte 'terör örgütü propagandası yapmak'tan tutuklanmıştı

Esra Mungan: Hiç ara vermeden 50 saat çalışan biriydim, cezaevinde psikolojik olarak daha çok yoruldum

Kıvanç Ersoy: Tayyip Erdoğan'ın 'Küresel Barış Vizyonu' isimli kitabını okuyorum

Esra Mungan'dan sonra ÖHD'li tutuklu kadın avukat da hücreye kondu!

ÖHD'li iki avukat 23 Mart'ta tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24