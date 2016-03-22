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Tutuklanan akademisyenlerden Esra Mungan hücreye konuldu!

Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy ile birlikte 'terör örgütü propagandası yapmak'tan tutuklanmıştı

22 Mart 2016 01:23

"Bu suça ortak olmayacağız" diyerek 1128 akademisyenle birlikte yayımladıkları bildiri sebebiyle tutuklanan 3 akademisyenden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Bakırköy Kadın Cezaevi'nde hücreye konuldu.

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Evrensel’den Mithat Fabian Sözmen’in haberine göre, 3 günlük müşahede süresinin ardından Cuma günü koğuşa alınması beklenen Esra Mungan için cezaevi idaresi "Tek kişilik koğuşta kalması uygun" kararı verdi.

 

“Tamamen tecrit koşulları geçerli”

 

Mungan'ın Avukatı Meriç Eyüboğlu, yaptığı açıklamada cezaevi yönetiminin bu kararının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve "tek kişilik koğuş"un müvekkilinin tecrite alınması anlamına geldiğini söyledi.

Mungan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin kaldığı bölüme konulduğunu dile getiren Eyüboğlu, "Tamamen tecrit koşulları geçerli. Günde 1.5 saat havalandırma hakkı var yalnızca. Kimseyi görmüyor" dedi.

 

"İtirazlar yapıldı"

 

Mungan'ın ayda 1 ziyaretçi hakkı olan hükümlülerin kaldığı bölümde tutulduğu için, tutukluların haftada 1 görüşme hakkından yararlanıp yararlanamayacağının da belirsiz olduğunu dile getiren Eyüboğlu, konu hakkındaki yasal başvuru ve itirazların yapıldığını ifade etti.

 

"İnsan haklarına aykırı"

 

Eyüboğlu, Mungan'a yönelik uygulamanın hukuka aykırı olmasının ötesinde en temel insan haklarına aykırı olduğunu ifade ederek ulusal ve uluslararası tüm girişimlerde bulunulacağını söyledi.

 

"Barış için akademisyenler de harekete geçiyor"

 

Cezaevi idaresinin kararının "insanlık dışı bir yalnızlaştırma" olduğunu ifade eden Eyüboğlu, 'Barış için Akademisyenler'in de arkadaşlarını yalnız bırakmamak için her türlü destek ve dayanışmayı gösterme kararlılığında olduğunu ifade etti.

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