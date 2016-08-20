Tutuklanan yazar Aslı Erdoğan için imza kampanyası: Serbest bırakılsın!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi, yazarı ve edebiyatçı Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasına tepki gösteren yazarlar change.org üzerinden imza kampanyası başlattı.

“Aslı Erdoğan hem ruhsal hem fiziksel açıdan bu süreci kaldırabilecek güçte de değildir” ifadesi kullanılan imza kampanyasında şöyle dendi:

“Aslı Erdoğan dünyanın en önemli edebiyatçıları arasındadır.

Biz aşağıda imzası olanlar, tek umudu daha iyi, demokratik ve medeni bir ülkede yaşamak olan ve bu uğurda düşünce ve yazı üreterek dünyanın hemen her ülkesinde Türk edebiyatını tanıtan Aslı Erdoğan'ın ivedi olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Hasan Ali Toptaş, Ahmet Altan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Latife Tekin, Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Celil Oker, Mehmet Murat Somer, Cem Akaş, Kemal Varol, Mahir Ünsal Eriş, Murat Uyurkulak, Yekta Kopan, Ece Temelkuran, Aslı Tohumcu, Murat Yalçın, Hatice Meryem, Oya Baydar, Irmak Zileli, Yiğit Bener, Akif Kurtuluş, Erendiz Atasü, Behçet Çelik, Berna Durmaz, Asuman Susam, Sırma Köksal, Akın Sevinç, Melek Ulagay, Canan Tan, Ahmet Cemal, Enver Aysever…”

İmza kampanyasına ulaşmak için tıklayınız

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