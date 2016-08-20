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Aslı Erdoğan’ın avukatı: Yazıları nedeniyle tutuklandı, gerekçe gösterilmedi!

Cihat Duman: Cezaevi koşulları hayati tehlike oluşturabilir

20 Ağustos 2016 01:04

Rabia Çetin

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan tutuklandı. Erdoğan’ın avukatı Cihat Duman, “Dosyada herhangi bir delil olmamasına rağmen sadece yazdığı deneme yazılarıyla ‘örgüt üyeliği’ ve ‘devletin bütünlüğü’nü bozmaktan adliyeye sevk edildi. Gerekçe belirtilmeden tutuklandı. Gerekçesiz nadir tutuklamalardan biri” dedi.

Erdoğan’a ilişkin olarak T24’e açıklamada bulunan Duman, édaha önce siyasi davalarda ibret olsun diye tutuklama kararı verildiğinde kötü de olsa bir gerekçe yazılırdı. Bu sefer onu bile yazmadılar” diye konuştu.

“Ev aramasında lehine olabilecek birçok delil toplanmadı, bir kısmını biz topladık” diyen Duman, “Topladığımız deliller dikkate alınmadı. Gazetenin sorumlusu olmadığı halde sorumluymuş gibi yargılandı” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarını kaldırmayacağını söyleyen Duman, “Pankreas sorunu var. Üstelik omurilikten ameliyat olduğu için boyunluk kullanıyor. Bu nedenle düzenli beslenemiyor. Cezaevi koşulları hayati tehlike oluşturabilir” dedi.

Duman, Aslı Erdoğan’ın Bakırköy Cezaevi’ne gönderildiğini söyledi.

 

 

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