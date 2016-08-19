154 yazardan Aslı Erdoğan'ın gözaltına alınmasına tepki

Yazarlar, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘PKK propagandası’ yaptığı gerekçesiyle kapattığı Özgür Gündem’in yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın gözaltında tutulması nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

“Aslı Erdoğan Yalnız Değildir!” diyen yazarların İstanbul Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı Salonu’nda yaptıkları açıklama şöyle:

“Özgür Düşünce Susturulamaz!

Aslı Erdoğan Yalnız Değildir!

Bir darbe teşebbüsünden kurtulan Türkiye şimdi sonu gelmeyen bir baskı rejiminin içine sürükleniyor. Gazeteciler, akademisyenler ve yazarlar işten atılıyor, tutuklanıyor, işkenceye maruz kalıyor.

Son hedeflerden biri de yazar Aslı Erdoğan oldu.

Onun sesini susturmayı amaçlayan baskı, özgür düşünceye yönelmiş demektir.

Biz o sesi sahipleniyoruz.

Tercih yapması gerekenler, yazarlar değil yöneticilerdir.

Baskı ve zulümle mi yaşam sürecekler, yoksa demokrasi ve kardeşliği mi seçecekler?

Bizler demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan yana durmaya, olmamız gerektiği gibi özgür düşüncemizi söyleyip yazmaya devam edeceğiz”

Açıklamayı destekleyen yazarların isimleri şöyle:

Ali Arda

Ahmet Coşkun

Ahmet Güneş

Ahmet İnsel

Ali Aydemir

Ali Murat İrat

Ali Özgür Özkarcı

Altay Öktem

Anıl Mert Özsoy

Anıl Nişancalı

Aslı Tohumcu

Asuman Kafaoğlu-Büke

Asuman Susam

Ata Egemen Çakıl

Aydın Engin

Ayfer Tunç

Ayşegül Devecioğlu

Ayşegül Tözeren

Barış Özkul

Belma Fırat

Bora Abdo

Buket Uzuner

Burhan Sönmez

C. Hakkı Zariç

Can Dündar

Cevat Çapan

Cihat Duman

Çağlayan Çevik

Çiğdem Mater

Defne Suman

Deniz Durukan

Deniz Faruk Zeren

Deniz Tunç

Dinçer Güçyeter

Doğan Yarıcı

Doğu Yücel

Doğuş Sarpkaya

Elçin Poyrazlar

Elif Şafak

Emrah Polat

Enver Ercan

Eray Aytimur

Ercan Kesal

Ercan Mehmet Erdem

Erdoğan Zamur

Eylem Ata

Eyüp Burç

Fergun Özelli

Feryal Saygılıgil

Fırat Pürselim

Figen Öcal

Figen Şakacı

Filiz Özdem

Firuze Engin

Gaye Boralıoğlu

Gerrit Wutsmann

Gonca Özmen

Gönül Kıvılcım

Gunvald A. İms

Gürsel Korat

Hakan Bıçakçı

Hasan Özkılıç

Hasan Sever

Haydar Ergülen

Hayri K. Yetik

Hikmet Hükümenoğlu

Hüseyin Bul

Hüsnü Arkan

Irmak Zileli

İbrahim Adıgüzel

İmreTörök

İnci Aydın Çolak

İsahag Uygar Eskiciyan

İsmail Mert Başat

İsmail Pelit

Jale Sancak

Kemal Gökhan Gürses

Kerem Görkem

Koray Löker

Lal Laleş

Levent Cantek

Mehmet Bilal Dede

Mehmet Said Aydın

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Melih Ergen

Meltem Gürle

Menekşe Toprak

Meryem Coşkunca

Metin Avdaç

Michael Gratz

Mine Soysal

Murat Belge

Murat Meriç

Murat Özyaşar

Murat Sayan

Murat Şevki Çoban

Murat Uyurkulak

Murathan Mungan

Musa Yazıcı

Mustafa Orman

Müge İplikçi

Müslüm Yücel

Namık Kuyumcu

Nermin Yıldırım

Neslihan Önderoğlu

Neşe Yaşın

Nurdan Gürbilek

Osman Çakmakçı

Oya Baydar

Ömer Laçiner

Ömer Türkeş

Önder Birol Bıyık

Özgen Seçkin

Özgür Ovacık

Sabine Adatepe

Schirin Nowrousian

Selçuk Erez

Selim Temo

Sema Kaygusuz

Semih Gümüş

Seray Şahiner

Serkan Türk

Sevim Korkmaz Dinç

Sibel Oral

Sibel Öz

Simla Sunay

Sine Ergün

Suna Aras

Suzan Geridönmez

Şener Özmen

Şeyhmus Diken

Tamer Öncül

Tanıl Bora

Tayfun Pirselimoğlu

Tekgül Arı

Türker Ayyıldız

Utku Özmakas

Ümit Kıvanç

Ümit Yaşar Işıkhan

Vecdi Erbay

Vedat Özdemiroğlu

Yalçın Tosun

Yasemin Yazıcı

Yavuz Ekinci

Yetvart Danzikyan

Yılmaz Varol

Yiğit Bener

Yusuf Yeşilöz

Zeynep Uzunbay

Esra Yalazan

Nil Sakman

Melike İnci

Melike Koçak

Cem Akaş