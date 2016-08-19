154 yazardan Aslı Erdoğan'ın gözaltına alınmasına tepki

Yazarlar, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘PKK propagandası’ yaptığı gerekçesiyle kapattığı Özgür Gündem’in yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın gözaltında tutulması nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
“Aslı Erdoğan Yalnız Değildir!” diyen yazarların İstanbul Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı Salonu’nda yaptıkları açıklama şöyle:
“Özgür Düşünce Susturulamaz!
Aslı Erdoğan Yalnız Değildir!
Bir darbe teşebbüsünden kurtulan Türkiye şimdi sonu gelmeyen bir baskı rejiminin içine sürükleniyor. Gazeteciler, akademisyenler ve yazarlar işten atılıyor, tutuklanıyor, işkenceye maruz kalıyor.
Son hedeflerden biri de yazar Aslı Erdoğan oldu.
Onun sesini susturmayı amaçlayan baskı, özgür düşünceye yönelmiş demektir.
Biz o sesi sahipleniyoruz.
Tercih yapması gerekenler, yazarlar değil yöneticilerdir.
Baskı ve zulümle mi yaşam sürecekler, yoksa demokrasi ve kardeşliği mi seçecekler?
Bizler demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan yana durmaya, olmamız gerektiği gibi özgür düşüncemizi söyleyip yazmaya devam edeceğiz”
Açıklamayı destekleyen yazarların isimleri şöyle:
Ali Arda
Ahmet Coşkun
Ahmet Güneş
Ahmet İnsel
Ali Aydemir
Ali Murat İrat
Ali Özgür Özkarcı
Altay Öktem
Anıl Mert Özsoy
Anıl Nişancalı
Aslı Tohumcu
Asuman Kafaoğlu-Büke
Asuman Susam
Ata Egemen Çakıl
Aydın Engin
Ayfer Tunç
Ayşegül Devecioğlu
Ayşegül Tözeren
Barış Özkul
Belma Fırat
Bora Abdo
Buket Uzuner
Burhan Sönmez
C. Hakkı Zariç
Can Dündar
Cevat Çapan
Cihat Duman
Çağlayan Çevik
Çiğdem Mater
Defne Suman
Deniz Durukan
Deniz Faruk Zeren
Deniz Tunç
Dinçer Güçyeter
Doğan Yarıcı
Doğu Yücel
Doğuş Sarpkaya
Elçin Poyrazlar
Elif Şafak
Emrah Polat
Enver Ercan
Eray Aytimur
Ercan Kesal
Ercan Mehmet Erdem
Erdoğan Zamur
Eylem Ata
Eyüp Burç
Fergun Özelli
Feryal Saygılıgil
Fırat Pürselim
Figen Öcal
Figen Şakacı
Filiz Özdem
Firuze Engin
Gaye Boralıoğlu
Gerrit Wutsmann
Gonca Özmen
Gönül Kıvılcım
Gunvald A. İms
Gürsel Korat
Hakan Bıçakçı
Hasan Özkılıç
Hasan Sever
Haydar Ergülen
Hayri K. Yetik
Hikmet Hükümenoğlu
Hüseyin Bul
Hüsnü Arkan
Irmak Zileli
İbrahim Adıgüzel
İmreTörök
İnci Aydın Çolak
İsahag Uygar Eskiciyan
İsmail Mert Başat
İsmail Pelit
Jale Sancak
Kemal Gökhan Gürses
Kerem Görkem
Koray Löker
Lal Laleş
Levent Cantek
Mehmet Bilal Dede
Mehmet Said Aydın
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Melih Ergen
Meltem Gürle
Menekşe Toprak
Meryem Coşkunca
Metin Avdaç
Michael Gratz
Mine Soysal
Murat Belge
Murat Meriç
Murat Özyaşar
Murat Sayan
Murat Şevki Çoban
Murat Uyurkulak
Murathan Mungan
Musa Yazıcı
Mustafa Orman
Müge İplikçi
Müslüm Yücel
Namık Kuyumcu
Nermin Yıldırım
Neslihan Önderoğlu
Neşe Yaşın
Nurdan Gürbilek
Osman Çakmakçı
Oya Baydar
Ömer Laçiner
Ömer Türkeş
Önder Birol Bıyık
Özgen Seçkin
Özgür Ovacık
Sabine Adatepe
Schirin Nowrousian
Selçuk Erez
Selim Temo
Sema Kaygusuz
Semih Gümüş
Seray Şahiner
Serkan Türk
Sevim Korkmaz Dinç
Sibel Oral
Sibel Öz
Simla Sunay
Sine Ergün
Suna Aras
Suzan Geridönmez
Şener Özmen
Şeyhmus Diken
Tamer Öncül
Tanıl Bora
Tayfun Pirselimoğlu
Tekgül Arı
Türker Ayyıldız
Utku Özmakas
Ümit Kıvanç
Ümit Yaşar Işıkhan
Vecdi Erbay
Vedat Özdemiroğlu
Yalçın Tosun
Yasemin Yazıcı
Yavuz Ekinci
Yetvart Danzikyan
Yılmaz Varol
Yiğit Bener
Yusuf Yeşilöz
Zeynep Uzunbay
Esra Yalazan
Nil Sakman
Melike İnci
Melike Koçak
Cem Akaş