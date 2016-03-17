Tutuklanan akademisyenlerin öğrencilerinden protesto: Tutuklu hocalar onurumuzdur

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için tutuklanan üç akademisyenden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan’ın dün fakültede dersi vardı. Öğrencileri ve meslektaşları, ders saatinde topluca sınıfa girerek, “Hocamızı yalnız bırakmıyoruz” mesajı verdiler. Sınıfta yaklaşık 500 kişi, tutuklama kararına tepki gösterdi. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, öğrenciler, “Dersimizi yapmak istiyoruz. Hocamızı istiyoruz” dediler. Mungan’ın ders verdiği kürsü, öğrenciler tarafından işgal edilerek, kürsüye “Barış Kürsüsü” adı verildi, öğrenciler derslere girmedi. Birçok akademisyen de dersleri boykot etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kıvanç Ersoy'un öğrencileri, "Tutuklu hocalar gururumuzdur" pankartıyla kararı protesto etti. Tutuklanan üç akademisyenden Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya bir süre önce işten çıkarılmıştı.

Dersleri boykot ettiler

Tutuklanan üç akademisyenden Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya bir süre önce işten çıkarılmıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan aktif olarak üniversitede derslerine devam ediyordu. Dün sabah, kapıdaki özel güvenlik sayısının arttırıldığı, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Üniversitelerin giriş kapılarında üç dört özel güvenlik görevlisi beklerken; üniversitenin kendi öğrencileri dışında diğer üniversitelerden bile öğrenci içeri alınmadı.

Forum düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesi’nden bazı öğrenciler, tutuklamalar sonrası derslere ilgi azaldığı, okulda adeta bir “hayalet üniversite” havasının estiğini ve dersleri boykot ettiğini, girmediklerini söylediler. Sabah hocaları Esra Mungan için üniversite içinde yürüyüş yapmak istediklerini anlatan öğrenciler, polis engeli ile karşılaştıklarını, üniversitenin çıkışında TOMA’ların bekletildiğini ifade etti. Öğrenciler, yürüyüşün ardından Mungan ve tutuklanan diğer akademisyenler için forum düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Derya Barış, akademisyenlerin tutuklanmasını “siyasi bir tutuklama” olarak değerlendirdi. Barış “Bu baskı Behice Boran’lardan bu yana gelen bir süreç. Şaşırtıcı değil” dedi. Esra Mungan’dan ders alan Barış, hocasını şöyle anlattı: “Esra hoca, siyasi kişiliğinden ziyade bir bilim insanıdır. Bugün burada düzenlenen foruma, apolitik arkadaşlarımız da katıldı. Çünkü herkes Esra hocanın bir bilim insanı olduğunun farkında.”