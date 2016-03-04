TÜSİAD'ın Boydak açıklaması: Hukuk devletinde kimse soruşturmadan muaf değil, Sayın Boydak'ın geri döneceğine inanıyoruz

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD, Kayseri’de bu sabah ‘paralel yapı’ iddiasıyla düzenlenen operasyon ve gözaltına alınan Boydak Holding'in düzey yöneticileri için açıklamada bulundu. TÜSİAD açıklamasında, “Hukuk devletinde kimse soruşturmadan muaf değil, Sayın Boydak'ın geri döneceğine inanıyoruz” dendi.

Boydak Holding Ceosu Memduh Boydak, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol Boydak ve Muraz Bozdağ sabah 07.30 sıralarında evlerinde gözaltına alınmasına ilişkin TÜSİD’tan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Yönetim Kurulu Üyemiz Memduh Boydak’ın gözaltına alındığı haberini üzülerek öğrendik. Hukuk devletinde iş dünyası da dâhil hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan güvenimizle, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Sayın Boydak’ın görevlerine geri döneceğine inanıyoruz.”