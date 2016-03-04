Boydak Holding'in patronları 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına alındı!

Kayseri'de paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda mali finans sağladıkları gerekçesiyle Boydak grubunun 4 üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı. Polis ekipleri Boydak Holding merkezinde arama yaptı. Boydak Holding Ceosu Memduh Boydak, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol Boydak ve Muraz Bozdağ sabah 07.30 sıralarında evlerinde gözaltına alındı. Holdingin Organize Sanayi’deki binasında araştırma yapan polisler, bilgisayar kayıtlarının imajlarını aldı.

DHA’nın haberine göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Boydak Holding'in Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde arama yaptı.

Bünyesinde birçok mobilya markasını barındıran Boydak Holding merkezindeki aramada ekipler bilgisayar hard disklerinin imajını ve muhasebe kayıtlarını inceleyip kopyalarını aldı. Operasyonda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, şirket CEO'su Memduh Boydak, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Boydak ve Murat Bozdağ gözaltına alındı.

Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak daha önce de Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak arsa tahsisi şikâyetleri üzerine gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

"Kayyum atanabilir"

Boydak Holding’a ait merkez binasına giriş ve çıkışlar yasaklanırken, gözaltına alınan üst düzey yöneticileri hakkındaki iddialar bulunduğu, gelişmelere göre holdinge kayyum atanabileceği ileri sürüldü.

Sabah evlerinde gözaltına alındılar

Operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında evlerinden bu sabah saat 07.30’da gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, şirket CEO’su Memduh Boydak hakkında paralel yapıya finans sağlamak, üye olmak; Yönetim Kurulu üyeleri Erol Boydak ve Murat Bozdağ ise finans sağlamak, örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alındı.

Boydak yöneticileri sorguda

Boydak Holding’in 4 yöneticisi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tabipliğe ayrı ayrı getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. 4 şüpheli daha sonra, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirilerek, ifadelerinin alınmasına başlandı.

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, sağlık kontrolüne getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen medya mensuplarına sağ elini kaldırarak, "Merhaba arkadaşlar" diyerek selam verdi.

Boydak Holding yöneticileri ayrı ayrı polis araçlarıyla Emniyet Müdürlüğü binasına kollarına giren polislerin eşliğinde, kelepçesiz olarak getirildi.

İstikbal ve Bellona dahil 41 şirketin sahibi

1957 yılında kurulan Boydak Holding, 8 ayrı sektörde 41 şirkete sahip. Boydak Holding çatısı altında, İstikbal, Bellona, Mondi, İstikbal Mutfak - Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunuyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan holding, 140 ülkeye ihracat yapıyor. Yurtdışında 342 bayisi bulunuyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7, ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 1 şirketi ile yer alıyor. 2014 yılında yüzde 5,7 büyüme artışıyla 6.5 milyar lira ciro yaptı.

"Boydak'ın en kısa sürede görevine döneceğine inanıyoruz"

TÜSİAD, Yönetim Kurulu üyelerinden Memduh Boydak'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan güvenimizle, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Sayın Boydak'ın görevlerine geri döneceğine inanıyoruz" açıklaması yaptı.

TÜSİAD’ın açıklamasında şöyle dendi: “Yönetim Kurulu Üyemiz Memduh Boydak'ın gözaltına alındığı haberini üzülerek öğrendik. Hukuk devletinde iş dünyası da dâhil hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan güvenimizle, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Sayın Boydak'ın görevlerine geri döneceğine inanıyoruz."

Şirket CEO’su daha önce de gözaltına alınmıştı

Boydak Holding CEO’su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak daha önce de Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak 16 Eylül 2015’de nitelikli yağma ve haksız arsa tahsisi şikayetleri üzerine gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

TÜSİAD açıklaması

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD, Kayseri’de bu sabah ‘paralel yapı’ iddiasıyla düzenlenen operasyon ve gözaltına alınan Boydak Holding'in düzey yöneticileri için açıklamada bulundu. TÜSİAD açıklamasında, “Hukuk devletinde kimse soruşturmadan muaf değil, Sayın Boydak'ın geri döneceğine inanıyoruz” dendi.

Abdulla Gül'ün açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Boydak Holding yöneticilerinin gözaltına alınmasını değerlendirirken, "Umarım daha fazla rencide edilmezler" dedi.