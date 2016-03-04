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Abdullah Gül'den Boydak Holding operasyonu açıklaması: Umarım daha fazla rencide edilmezler

"Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliliğiyle bilinen bir aile''

04 Mart 2016 16:10

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Boydak Holding yöneticilerinin gözaltına alınmasını değerlendirirken, "Umarım daha fazla rencide edilmezler" dedi.

Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer Orman Bölge Müdürlüğü içinde bulunan Fatih Ormanı Camii’nde kıldı. Gül, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kendisi de Kayserili olan Gül, paralel yapı iddiaları kapsamında Kayseri’de Boydak Holding yapılan operasyonu ve 4 üst düzey yöneticinin gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruya, "Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliliğiyle bilinen bir aile. Türkiye’nin önemli sanayicilerinden. Ümit ederim ki daha fazla rencide edilmezler" yanıtını verdi.

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