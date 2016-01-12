TÜSİAD: Terörün vatandaşların hak ve özgürlük alanını boğmasına izin verilmemeli

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleşen ve 8'i Almanya vatandaşı olmak üzere en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısının ardından TÜSİAD'tan gelen açıklamada "Terörün demokratik toplum düzenini ve vatandaşların hak ve özgürlük alanını boğmasına izin verilmemeli" dendi.

DHA'nın haberine göre açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“TÜSİAD olarak Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu elim saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı da, son dönemde üzülerek şahit olduğumuz diğer insanlık dışı saldırılar gibi, Türkiye'nin barış ve huzuruna karşı girişimlerden birisidir. Terörün her şeyden önce demokratik ve açık toplum düzenini hedef aldığı unutulmamalıdır. Terörün demokratik toplum düzenini ve vatandaşların hak ve özgürlük alanını boğmasına izin verilmemeli, ülke ve coğrafya tanımayan teröre karşı bütün insanlık tek vücut olarak birlikte ortak duruş sergilemelidir."