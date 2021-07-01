TÜSİAD, "İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün" çağrısı yaptı, 4. Yargı Paketi'ndeki delil" maddesine dikkat çekti: Kadınlar ve çocukları daha fazla şiddetle baş başa bırakacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve bugün itibarıyla resmi olarak çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini savundu. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, 4. Yargı Paketi’ne işaret edilerek, eşe karşı işlenen suçlardaki cezayı artırıcı nedenlerin, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması gerektiğinin altı çizildi.

TÜSİAD, Türkiye'nin kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden bugün resmi olarak ayrılmasına ve 4. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak açıklama yaptı.

TÜSİAD, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz.

Vicdanları yaralayan Elmalı Davası, mağdur çocukları koruma mekanizmalarının yetersizliğini göstermektedir. Getirilen her düzenleme ve uygulamaya 'şiddete sıfır tolerans' anlayışı ile yaklaşılması, kadınların ve çocukların güven içinde yaşayacağı iklimin güçlendirilmesi şarttır.

4. Yargı Paketi’nde tüm suçlarda tutuklama için somut delillerin aranması insan hakları açısından olumludur. Ancak cinsel suçlar ve çocuk istismarında tutukluluğun zorlaştırılması cezasızlık algısı yaratacak, mağdur kadınlar ve çocukları daha fazla şiddetle baş başa bırakacaktır.

Pakette, eşe karşı işlenen öldürme ve şiddet suçlarındaki cezayı artırıcı nedenlerin boşanılan eşi de kapsaması olumlu olmakla birlikte, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması sağlanmalıdır."

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