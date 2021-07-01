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Türkiye, tepkilere rağmen ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak ayrıldı

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına kadınlar başta olmak üzere STK'lardan ve muhalefetten tepkiler gelmeye devam ediyor

01 Temmuz 2021 12:47

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylardır süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden resmi olarak ayrıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlı Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti. 

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TIKLAYIN - Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

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